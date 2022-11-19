Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221119/new-yorkta-kar-firtinasi-2-olu-1063641680.html
New York'ta kar fırtınası: 2 ölü
New York'ta kar fırtınası: 2 ölü
ABD'nin New York eyaletinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T22:46+0300
2022-11-19T22:46+0300
dünya
new york
kar fırtınası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063641523_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_867aa108d6fe319fdae78c0cfa378e92.jpg
ABD'nin New York eyaletinde perşembe gününden itibaren etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.Fırtına nedeniyle New York Otoyolu başta olmak üzere çok sayıda yol karla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.Yetkililer, Erie ilçesinde kar temizlediği sırada 2 kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, kar fırtınasının pazar gününe kadar sürmesi beklenirken kar seviyesinin Erie Gölü'nün iç kesimlerinde 1.7 metreye ulaştığı bildirildi.Eyaletin en kalabalık ikinci kenti olan Buffalo'da ise kar kalınlığı 36 santimetreye ulaşırken, şiddetli yağış nedeniyle bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.Erie İlçe Yöneticisi Mark Poloncarz, Hamburg kasabasında ise yağan kar nedeniyle bir binanın kısmen çöktüğünü söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221025/new-york-metrosunda-artan-suc-oranlari-nedeniyle-guvenlik-onlemleri-artirildi-1062702319.html
new york
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/13/1063641523_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_ba35bcfbaa3dfad48e61f7ab1d219156.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
new york, kar fırtınası
new york, kar fırtınası

New York'ta kar fırtınası: 2 ölü

22:46 19.11.2022
© İHA / YUKI IWAMURANew York - kar fırtınası
New York - kar fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© İHA / YUKI IWAMURA
Abone olTelegram
ABD'nin New York eyaletinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin New York eyaletinde perşembe gününden itibaren etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle New York Otoyolu başta olmak üzere çok sayıda yol karla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Yetkililer, Erie ilçesinde kar temizlediği sırada 2 kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, kar fırtınasının pazar gününe kadar sürmesi beklenirken kar seviyesinin Erie Gölü'nün iç kesimlerinde 1.7 metreye ulaştığı bildirildi.
Eyaletin en kalabalık ikinci kenti olan Buffalo'da ise kar kalınlığı 36 santimetreye ulaşırken, şiddetli yağış nedeniyle bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.
Erie İlçe Yöneticisi Mark Poloncarz, Hamburg kasabasında ise yağan kar nedeniyle bir binanın kısmen çöktüğünü söyledi.
New York metrosu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
DÜNYA
New York metrosunda artan suç oranları nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı
25 Ekim, 22:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала