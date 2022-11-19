https://sputniknews.com.tr/20221119/new-yorkta-kar-firtinasi-2-olu-1063641680.html
New York'ta kar fırtınası: 2 ölü
New York'ta kar fırtınası: 2 ölü
ABD'nin New York eyaletinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T22:46+0300
2022-11-19T22:46+0300
2022-11-19T22:46+0300
dünya
new york
kar fırtınası
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ABD'nin New York eyaletinde perşembe gününden itibaren etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.Fırtına nedeniyle New York Otoyolu başta olmak üzere çok sayıda yol karla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.Yetkililer, Erie ilçesinde kar temizlediği sırada 2 kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, kar fırtınasının pazar gününe kadar sürmesi beklenirken kar seviyesinin Erie Gölü'nün iç kesimlerinde 1.7 metreye ulaştığı bildirildi.Eyaletin en kalabalık ikinci kenti olan Buffalo'da ise kar kalınlığı 36 santimetreye ulaşırken, şiddetli yağış nedeniyle bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.Erie İlçe Yöneticisi Mark Poloncarz, Hamburg kasabasında ise yağan kar nedeniyle bir binanın kısmen çöktüğünü söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221025/new-york-metrosunda-artan-suc-oranlari-nedeniyle-guvenlik-onlemleri-artirildi-1062702319.html
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new york, kar fırtınası
New York'ta kar fırtınası: 2 ölü
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ABD'nin New York eyaletinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.
ABD'nin New York eyaletinde perşembe gününden itibaren etkili olan kar fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.
Fırtına nedeniyle New York Otoyolu başta olmak üzere çok sayıda yol karla kaplanırken, ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Yetkililer, Erie ilçesinde kar temizlediği sırada 2 kişinin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, kar fırtınasının pazar gününe kadar sürmesi beklenirken kar seviyesinin Erie Gölü'nün iç kesimlerinde 1.7 metreye ulaştığı bildirildi.
Eyaletin en kalabalık ikinci kenti olan Buffalo'da ise kar kalınlığı 36 santimetreye ulaşırken, şiddetli yağış nedeniyle bölgede elektrik kesintileri meydana geldi.
Erie İlçe Yöneticisi Mark Poloncarz, Hamburg kasabasında ise yağan kar nedeniyle bir binanın kısmen çöktüğünü söyledi.