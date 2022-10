https://sputniknews.com.tr/20221025/new-york-metrosunda-artan-suc-oranlari-nedeniyle-guvenlik-onlemleri-artirildi-1062702319.html

New York metrosunda artan suç oranları nedeniyle güvenlik önlemleri artırıldı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, CNN'e yaptığı açıklamada, "Geçen yılla karşılaştırırsanız, toplu taşıma sistemindeki suç oranı yüzde 40'tan fazla arttı ancak bu oranı, şiddet olaylarından ziyade hırsızlık gibi suçlar yükseltiyor" dedi.Adams, hırsızlık olaylarının yüzde 34, saldırı olaylarının da yüzde 17 civarında arttığına dikkati çekerek bunun, Kovid-19 salgını sonrası metro kullanımının artmasıyla da ilgili olduğunu kaydetti.New York metrosunda bu yıl 9 kişi hayatını kaybettiToplu taşımada meydana gelen ölümcül şiddet suçlarının istatistiksel olarak düşük olduğuna ancak halkın algısını etkilediğine işaret eden Adams, bu yıl şu ana kadar metroda yaşanan şiddet olaylarında 9 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.Adams, medyadaki manşetlerin halk arasında korkuya neden olduğuna dikkati çekerek, "Polisin gördüğü küçük rakamlar ancak toplu taşıma sistemi ve yolcuların üzerinde büyük etkisi var" diye konuştu.Bir şehirde suç oranlarını ölçmek için standart olarak ele alınan cinayet, tecavüz, soygun, kasten saldırı, hırsızlık ve büyük hırsızlık olaylarının salgın öncesi 2019'da New York'ta daha yüksek olduğunu kaydeden Adams, "Şu anda suç oranları 2018 veya 2019'da olduğundan yüzde 4 daha düşük" ifadesini kullandı.Adams, salgın öncesi günlük yaklaşık 5,5 milyon kişinin metroyu kullandığı, şimdi ise bu sayının 3.8 milyon civarında olduğu bilgisini de paylaştı.'Polisler, Kameralar ve Özen'New York Valisi Kathy Hochul da 22 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında, eyalet olarak New Yorkluları güvende tutmak için metroda mevcut polis devriyelerinin günde ek olarak 1200'den fazla arttırılmasına ve mesai ücreti ödemelerine yardım edeceklerini açıklamıştı.Hochul ayrıca, istasyonlarda ve tren vagonlarında bulunan güvenlik kamerası sayısının arttırılacağını, genellikle metro istasyonlarında yaşayan ve suça karışan evsizler ile akli dengesi yerinde olmayan kişilere yardım etmek için 50 yataklı iki yeni psikiyatri merkezi kuracaklarını belirtmişti.Öte yandan, Hochul'un 'Polisler, Kameralar ve Özen' adını verdiği metro güvenliği planı, medyadaki bazı haberlerde, '8 Kasım ara seçimlerine yatırım' olarak yorumlanmıştı.New York metro sistemi, 472 istasyonu ve yaklaşık 1070 kilometre ray uzunluğu ile dünyanın en büyük, en eski ve en karmaşık sistemlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

