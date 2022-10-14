ABD'de 17 kişinin ölümüne neden olan okul saldırganı için jüri 'ömür boyu hapis' istedi
01:48 14.10.2022 (güncellendi: 01:52 14.10.2022)
© Amy Beth BennettABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin ölümüne neden olan Nikolas Cruz
© Amy Beth Bennett
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin ölümüne neden olan Nikolas Cruz için jüriden "ömür boyu hapis" kararı çıktı.
Florida’da yaklaşık 3 aydır devam eden yargılama sonucunda mahkeme jürisi, Cruz davasında 2 gün süren karar aşamasından sonra bugün sonuca ulaştı.
After one day of deliberations, the jury has reached a verdict in the penalty trial of Parkland school shooter Nikolas Cruz.— Newsweek (@Newsweek) October 13, 2022
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12 kişiden oluşan jüri heyeti, şu an 24 yaşında bulunan Cruz’a şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.
Saldırıda hayatını kaybeden kurbanların aile ve yakınlarının da bulunduğu mahkeme salonunda, Cruz'un jürinin kararını okuduğu sırada hiçbir duygusal tepki vermemesi dikkati çekti.
Parkland shooter Nikolas Cruz will be sentenced to life in prison without parole for the 2018 murder of 17 people.— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) October 13, 2022
The decision came after 7 hours of deliberations by the jury https://t.co/sjYQG6gqvO pic.twitter.com/gQ93zU7fFg
17 ayrı suçlamadan idam veya ömür boyu hapis cezası ile yargılanan Cruz’a ölüm cezası verilebilmesi için Florida yasalarına göre, kararın jüri tarafından oy birliğiyle alınması gerekiyordu.
Jürinin ömür boyu hapis tavsiye kararı, 1 Kasım’da yapılacak duruşmada davaya bakan hakim Elizabeth Scherer tarafından değerlendirilerek resmiyet kazanacak.
11 of 17 counts have been read - all LIFE IN PRISON for #NikolasCruz .— Cathy Russon (@cathyrusson) October 13, 2022
Families in the gallery are in shock, angry, disbelief. Heads shaking. Anger on some faces. pic.twitter.com/fjxOGEMHXx
Ne olmuştu?
Florida’nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne 14 Şubat 2018'de "AR-15" tipi otomatik silahla saldırı düzenleyen Nikolas Cruz, 14'ü öğrenci olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, 17 kişiyi de yaralamıştı.
Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.
Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanıyordu.
Cruz davası, "ABD’de yargılaması yapılan en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçti. 17 kişiden fazla ölümün bulunduğu silahlı saldırılarda, saldırganlar ya intihar etmiş ya da polis tarafından öldürülmüştü.
24 Kasım 2021, 00:10