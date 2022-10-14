Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221014/abdde-17-kisinin-olumune-neden-olan-okul-saldirgani-icin-juri-omur-boyu-hapis-istedi-1062290458.html
ABD'de 17 kişinin ölümüne neden olan okul saldırganı için jüri 'ömür boyu hapis' istedi
ABD'de 17 kişinin ölümüne neden olan okul saldırganı için jüri 'ömür boyu hapis' istedi
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin ölümüne neden olan Nikolas Cruz için jüriden "ömür... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T01:48+0300
2022-10-14T01:52+0300
dünya
abd
nikolas cruz
florida
okul
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062290302_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_6a0631e03b086051f64aec26451c3441.jpg
Florida’da yaklaşık 3 aydır devam eden yargılama sonucunda mahkeme jürisi, Cruz davasında 2 gün süren karar aşamasından sonra bugün sonuca ulaştı.12 kişiden oluşan jüri heyeti, şu an 24 yaşında bulunan Cruz’a şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.Saldırıda hayatını kaybeden kurbanların aile ve yakınlarının da bulunduğu mahkeme salonunda, Cruz'un jürinin kararını okuduğu sırada hiçbir duygusal tepki vermemesi dikkati çekti.17 ayrı suçlamadan idam veya ömür boyu hapis cezası ile yargılanan Cruz’a ölüm cezası verilebilmesi için Florida yasalarına göre, kararın jüri tarafından oy birliğiyle alınması gerekiyordu.Jürinin ömür boyu hapis tavsiye kararı, 1 Kasım’da yapılacak duruşmada davaya bakan hakim Elizabeth Scherer tarafından değerlendirilerek resmiyet kazanacak.Ne olmuştu?Florida’nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne 14 Şubat 2018'de "AR-15" tipi otomatik silahla saldırı düzenleyen Nikolas Cruz, 14'ü öğrenci olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, 17 kişiyi de yaralamıştı.Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanıyordu.Cruz davası, "ABD’de yargılaması yapılan en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçti. 17 kişiden fazla ölümün bulunduğu silahlı saldırılarda, saldırganlar ya intihar etmiş ya da polis tarafından öldürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20211124/abdde-parkland-lisesi-saldirisi-kurbanlarina-1275-milyon-dolar-tazminat-1051085317.html
florida
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062290302_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_5d8131c305a99546f132bdc92eafbbd8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, nikolas cruz, florida, okul
abd, nikolas cruz, florida, okul

ABD'de 17 kişinin ölümüne neden olan okul saldırganı için jüri 'ömür boyu hapis' istedi

01:48 14.10.2022 (güncellendi: 01:52 14.10.2022)
© Amy Beth BennettABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin ölümüne neden olan Nikolas Cruz
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin ölümüne neden olan Nikolas Cruz - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
© Amy Beth Bennett
Abone olTelegram
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde 2018'de bir okula düzenlediği silahlı saldırıda 17 kişinin ölümüne neden olan Nikolas Cruz için jüriden "ömür boyu hapis" kararı çıktı.
Florida’da yaklaşık 3 aydır devam eden yargılama sonucunda mahkeme jürisi, Cruz davasında 2 gün süren karar aşamasından sonra bugün sonuca ulaştı.
12 kişiden oluşan jüri heyeti, şu an 24 yaşında bulunan Cruz’a şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi.
Saldırıda hayatını kaybeden kurbanların aile ve yakınlarının da bulunduğu mahkeme salonunda, Cruz'un jürinin kararını okuduğu sırada hiçbir duygusal tepki vermemesi dikkati çekti.
17 ayrı suçlamadan idam veya ömür boyu hapis cezası ile yargılanan Cruz’a ölüm cezası verilebilmesi için Florida yasalarına göre, kararın jüri tarafından oy birliğiyle alınması gerekiyordu.
Jürinin ömür boyu hapis tavsiye kararı, 1 Kasım’da yapılacak duruşmada davaya bakan hakim Elizabeth Scherer tarafından değerlendirilerek resmiyet kazanacak.

Ne olmuştu?

Florida’nın Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'ne 14 Şubat 2018'de "AR-15" tipi otomatik silahla saldırı düzenleyen Nikolas Cruz, 14'ü öğrenci olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuş, 17 kişiyi de yaralamıştı.
Saldırıdan sonra gözaltına alınan 19 yaşındaki Cruz, mahkemede hakkındaki suçlamaları kabul etmişti.
Okulun aynı zamanda eski öğrencisi olan Cruz, şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis ya da ölüm cezası talebiyle yargılanıyordu.
Cruz davası, "ABD’de yargılaması yapılan en ölümcül okul saldırısı" olarak kayıtlara geçti. 17 kişiden fazla ölümün bulunduğu silahlı saldırılarda, saldırganlar ya intihar etmiş ya da polis tarafından öldürülmüştü.
ABD'nin Florida eyaletinin Parkland kentinde 2018'de 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
DÜNYA
ABD'de Parkland lisesi saldırısı kurbanlarına 127.5 milyon dolar tazminat
24 Kasım 2021, 00:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала