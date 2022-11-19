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Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T02:59+0300
2022-11-19T02:59+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
celal kılıçdaroğlu
vefat
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.
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kemal kılıçdaroğlu, celal kılıçdaroğlu, vefat
kemal kılıçdaroğlu, celal kılıçdaroğlu, vefat

Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

02:59 19.11.2022
© AA / Ferdi UzunCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AA / Ferdi Uzun
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
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