https://sputniknews.com.tr/20221119/kilicdaroglunun-kardesi-celal-kilicdaroglu-hayatini-kaybetti-1063622904.html
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T02:59+0300
2022-11-19T02:59+0300
2022-11-19T02:59+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
celal kılıçdaroğlu
vefat
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.
https://sputniknews.com.tr/20221109/kilicdaroglundan-suleyman-soyluya-5-kurusluk-tazminat-davasi-1063233856.html
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kemal kılıçdaroğlu, celal kılıçdaroğlu, vefat
kemal kılıçdaroğlu, celal kılıçdaroğlu, vefat
Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, İzmit'teki evinde kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden 68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, saat 14.00'te Tavşantepe Cemevi'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'na defnedilecek.