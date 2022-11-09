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Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk tazminat davası
Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk tazminat davası
Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’ya, 'Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur' sözü nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T13:03+0300
2022-11-09T13:06+0300
süleyman soylu
politika
kemal kılıçdaroğlu
tazminat davası
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Kasım’da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, 5 kuruşluk tazminat davası açtı.Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter'da yaptığı paylaşımda, “Süleyman Soylu, ‘Onursuz’ hakaretinin hesabını verecek. Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu'ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık. Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221108/soylu-kilicdaroglu-onursuzdur-1063201867.html
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, tazminat davası
süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, tazminat davası

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk tazminat davası

13:03 09.11.2022 (güncellendi: 13:06 09.11.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’ya, 'Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur' sözü nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Kasım’da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, 5 kuruşluk tazminat davası açtı.
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter'da yaptığı paylaşımda, “Süleyman Soylu, ‘Onursuz’ hakaretinin hesabını verecek. Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu'ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık. Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk” dedi.
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
POLİTİKA
Soylu: Kılıçdaroğlu onursuzdur
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