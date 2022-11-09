Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk tazminat davası
13:03 09.11.2022 (güncellendi: 13:06 09.11.2022)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
© CHP/ALP EREN KAYA
Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’ya, 'Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur' sözü nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Kasım’da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, 5 kuruşluk tazminat davası açtı.
Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) November 8, 2022
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Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter'da yaptığı paylaşımda, “Süleyman Soylu, ‘Onursuz’ hakaretinin hesabını verecek. Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu'ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık. Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk” dedi.
Süleyman Soylu "ONURSUZ"— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) November 9, 2022
Hakaretinin hesabını verecek!
Genel Başkanımız @kilicdarogluk tarafından Süleyman Soylu'ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık!
Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk...
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