https://sputniknews.com.tr/20221109/kilicdaroglundan-suleyman-soyluya-5-kurusluk-tazminat-davasi-1063233856.html

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk tazminat davası

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 5 kuruşluk tazminat davası

Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’ya, 'Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur' sözü nedeniyle 5 kuruşluk tazminat davası açtı. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T13:03+0300

2022-11-09T13:03+0300

2022-11-09T13:06+0300

süleyman soylu

politika

kemal kılıçdaroğlu

tazminat davası

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Kasım’da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Onursuz olan Kılıçdaroğlu'dur' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, 5 kuruşluk tazminat davası açtı.Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Twitter'da yaptığı paylaşımda, “Süleyman Soylu, ‘Onursuz’ hakaretinin hesabını verecek. Genel Başkan’ımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Süleyman Soylu'ya biçilen değer ve verilen talimat gereğince, Soylu aleyhine 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtık. Ayrıca hakaret suçu yönünden suç duyurusunda bulunduk” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221108/soylu-kilicdaroglu-onursuzdur-1063201867.html

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Sputnik Türkiye

süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, tazminat davası