https://sputniknews.com.tr/20221108/soylu-kilicdaroglu-onursuzdur-1063201867.html

Soylu: Kılıçdaroğlu onursuzdur

Soylu: Kılıçdaroğlu onursuzdur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T18:19+0300

2022-11-08T18:19+0300

2022-11-08T18:21+0300

politika

süleyman soylu

kemal kılıçdaroğlu

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu için 'onursuz' dedi. Soylu, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:"Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK’nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, Kılıçdaroğlu onursuzdur."

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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)