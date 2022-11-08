https://sputniknews.com.tr/20221108/soylu-kilicdaroglu-onursuzdur-1063201867.html
Soylu: Kılıçdaroğlu onursuzdur
Soylu: Kılıçdaroğlu onursuzdur
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T18:19+0300
2022-11-08T18:19+0300
2022-11-08T18:21+0300
politika
süleyman soylu
kemal kılıçdaroğlu
ak parti
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu için 'onursuz' dedi. Soylu, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:"Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK’nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, Kılıçdaroğlu onursuzdur."
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süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
süleyman soylu, kemal kılıçdaroğlu, ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Soylu: Kılıçdaroğlu onursuzdur
18:19 08.11.2022 (güncellendi: 18:21 08.11.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden Kılıçdaroğlu onursuzdur" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu için 'onursuz' dedi.
Soylu, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:
"Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan, askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK’nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, Kılıçdaroğlu onursuzdur."