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https://sputniknews.com.tr/20221119/eski-malezya-basbakani-mahathir-53-yil-sonra-ilk-kez-secim-kaybetti-1063641383.html
Eski Malezya Başbakanı Mahathir, 53 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti
Eski Malezya Başbakanı Mahathir, 53 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti
Malezya'da iki kez başbakanlık koltuğuna oturan 97 yaşındaki Mahathir Muhammed, yarıştığı Kedah eyaletindeki Langkawi bölgesinde seçimi kaybederek 53 yıl sonra... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T22:41+0300
2022-11-19T22:41+0300
dünya
mahathir muhammed
malezya
seçim
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Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da 15. genel seçim için oy kullanma işlemi yerel saatle 07.30'da başladı.6 milyonu yeni seçmen olmak üzere toplam 21.1 milyon kişi, yıllardır süren siyasi kargaşanın ardından 222 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oy sayım sürecine geçildi. Malezya'da 20 yıldan uzun bir süre boyunca iki dönem başbakanlık yapan 97 yaşındaki Mahathir, Langkawi Adası seçim bölgesinde seçimlerde dördüncü olarak parlamento koltuğunu koruyamadı.Koltuğu, bir başka eski başbakan olan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Perikatan ittifakının adayı Mohd Suhaimi Abdullah kazandı.1969'dan beri ilk seçim mağlubiyetini yaşayan Mahathir, seçimi kaybederse siyaseti bırakacağını söylemiş, "100 yaşına gelene kadar kendimi siyasette aktif olarak görmüyorum. En önemli şey, deneyimlerimi partinin genç liderlerine aktarmaktır" demişti.Siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Malezya'da son 4 yılda 3 başbakan göreve gelmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221012/dunyanin-en-yasli-hukumet-baskaniydi-malezyada-97-yasindaki-mahathir-yeniden-secime-girecek-1062225058.html
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mahathir muhammed, malezya, seçim
mahathir muhammed, malezya, seçim

Eski Malezya Başbakanı Mahathir, 53 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti

22:41 19.11.2022
© AFP 2022 / MOHD RASFANMahathir Muhammed
Mahathir Muhammed - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AFP 2022 / MOHD RASFAN
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Malezya'da iki kez başbakanlık koltuğuna oturan 97 yaşındaki Mahathir Muhammed, yarıştığı Kedah eyaletindeki Langkawi bölgesinde seçimi kaybederek 53 yıl sonra ilk seçim yenilgisini yaşadı.
Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da 15. genel seçim için oy kullanma işlemi yerel saatle 07.30'da başladı.
6 milyonu yeni seçmen olmak üzere toplam 21.1 milyon kişi, yıllardır süren siyasi kargaşanın ardından 222 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.
Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oy sayım sürecine geçildi. Malezya'da 20 yıldan uzun bir süre boyunca iki dönem başbakanlık yapan 97 yaşındaki Mahathir, Langkawi Adası seçim bölgesinde seçimlerde dördüncü olarak parlamento koltuğunu koruyamadı.
Koltuğu, bir başka eski başbakan olan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Perikatan ittifakının adayı Mohd Suhaimi Abdullah kazandı.
1969'dan beri ilk seçim mağlubiyetini yaşayan Mahathir, seçimi kaybederse siyaseti bırakacağını söylemiş, "100 yaşına gelene kadar kendimi siyasette aktif olarak görmüyorum. En önemli şey, deneyimlerimi partinin genç liderlerine aktarmaktır" demişti.
Siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Malezya'da son 4 yılda 3 başbakan göreve gelmişti.
Mahathir Muhammed - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
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