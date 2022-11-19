https://sputniknews.com.tr/20221119/eski-malezya-basbakani-mahathir-53-yil-sonra-ilk-kez-secim-kaybetti-1063641383.html

Eski Malezya Başbakanı Mahathir, 53 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti

Eski Malezya Başbakanı Mahathir, 53 yıl sonra ilk kez seçim kaybetti

Malezya'da iki kez başbakanlık koltuğuna oturan 97 yaşındaki Mahathir Muhammed, yarıştığı Kedah eyaletindeki Langkawi bölgesinde seçimi kaybederek 53 yıl sonra... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T22:41+0300

2022-11-19T22:41+0300

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dünya

mahathir muhammed

malezya

seçim

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Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da 15. genel seçim için oy kullanma işlemi yerel saatle 07.30'da başladı.6 milyonu yeni seçmen olmak üzere toplam 21.1 milyon kişi, yıllardır süren siyasi kargaşanın ardından 222 sandalyeli parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti.Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak oy sayım sürecine geçildi. Malezya'da 20 yıldan uzun bir süre boyunca iki dönem başbakanlık yapan 97 yaşındaki Mahathir, Langkawi Adası seçim bölgesinde seçimlerde dördüncü olarak parlamento koltuğunu koruyamadı.Koltuğu, bir başka eski başbakan olan Muhyiddin Yasin liderliğindeki Perikatan ittifakının adayı Mohd Suhaimi Abdullah kazandı.1969'dan beri ilk seçim mağlubiyetini yaşayan Mahathir, seçimi kaybederse siyaseti bırakacağını söylemiş, "100 yaşına gelene kadar kendimi siyasette aktif olarak görmüyorum. En önemli şey, deneyimlerimi partinin genç liderlerine aktarmaktır" demişti.Siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Malezya'da son 4 yılda 3 başbakan göreve gelmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221012/dunyanin-en-yasli-hukumet-baskaniydi-malezyada-97-yasindaki-mahathir-yeniden-secime-girecek-1062225058.html

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