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https://sputniknews.com.tr/20221012/dunyanin-en-yasli-hukumet-baskaniydi-malezyada-97-yasindaki-mahathir-yeniden-secime-girecek-1062225058.html
Dünyanın en yaşlı hükümet başkanıydı: Malezya'da 97 yaşındaki Mahathir yeniden seçime girecek
Dünyanın en yaşlı hükümet başkanıydı: Malezya'da 97 yaşındaki Mahathir yeniden seçime girecek
Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, gelecek ay yapılması beklenen genel seçimlerde koltuğunu korumak için yarışacağını duyurdu. 12.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-12T13:02+0300
2022-10-12T13:17+0300
dünya
malezya
mahathir muhammed
necip rezak
seçim
adaylık
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Malezya siyasetinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve halen aktif siyasete devam eden 97 yaşındaki lider, yaklaşan genel seçimlerde, Langkawi milletvekili olarak koltuğunu korumak için aday olacağını ilan etti. Mahathir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kimin başbakan olacağına karar vermedik çünkü başbakan adayı ancak biz kazanırsak önemli" değerlendirmesinde bulundu.Mahathir, 2003'e kadar 22 yıl boyunca UMNO'nun adayı olarak başbakanlık görevini yürüttükten sonra emekliye ayrılmıştı. Necip Rezak dönemindeki 1MDB devlet fonunun yağmalanması nedeniyle siyasete dönmeye karar veren Mahathir, 2018 seçimlerinde tarihi bir zafere imza atarak Necip Rezak hükümetini devirmeyi başarmıştı. Mahathir, 93 yaşında dünyanın en yaşlı hükümet başkanı unvanını kazanmış ancak reformist ittifak fikir ayrılıkları nedeniyle iki yıldan kısa bir sürede çökmüştü. Sonraki süreçte UMNO, seçimleri tekrar kazanmayı başardı, iktidardaki Barisan Nasional koalisyonuna liderlik ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20221007/burkina-fasoda-yonetime-el-koyan-yuzbasi-traore-dunyanin-en-genc-lideri-oldu-1062060189.html
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malezya, mahathir muhammed, necip rezak, seçim, adaylık
malezya, mahathir muhammed, necip rezak, seçim, adaylık

Dünyanın en yaşlı hükümet başkanıydı: Malezya'da 97 yaşındaki Mahathir yeniden seçime girecek

13:02 12.10.2022 (güncellendi: 13:17 12.10.2022)
© AFP 2022 / MOHD RASFANMahathir Muhammed
Mahathir Muhammed - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2022
© AFP 2022 / MOHD RASFAN
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Eski Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, gelecek ay yapılması beklenen genel seçimlerde koltuğunu korumak için yarışacağını duyurdu.
Malezya siyasetinde oldukça önemli bir yere sahip olan ve halen aktif siyasete devam eden 97 yaşındaki lider, yaklaşan genel seçimlerde, Langkawi milletvekili olarak koltuğunu korumak için aday olacağını ilan etti.
Mahathir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kimin başbakan olacağına karar vermedik çünkü başbakan adayı ancak biz kazanırsak önemli" değerlendirmesinde bulundu.
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Mahathir, 2003'e kadar 22 yıl boyunca UMNO'nun adayı olarak başbakanlık görevini yürüttükten sonra emekliye ayrılmıştı. Necip Rezak dönemindeki 1MDB devlet fonunun yağmalanması nedeniyle siyasete dönmeye karar veren Mahathir, 2018 seçimlerinde tarihi bir zafere imza atarak Necip Rezak hükümetini devirmeyi başarmıştı.
Mahathir, 93 yaşında dünyanın en yaşlı hükümet başkanı unvanını kazanmış ancak reformist ittifak fikir ayrılıkları nedeniyle iki yıldan kısa bir sürede çökmüştü.
Sonraki süreçte UMNO, seçimleri tekrar kazanmayı başardı, iktidardaki Barisan Nasional koalisyonuna liderlik ediyor.
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