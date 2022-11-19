https://sputniknews.com.tr/20221119/elon-musk-twitter-politikasi-konusma-ozgurlugudur-erisim-ozgurlugu-degil-1063621635.html

Elon Musk: Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür, erişim özgürlüğü değil

Elon Musk: Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür, erişim özgürlüğü değil

Dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür ancak erişim... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T00:41+0300

2022-11-19T00:41+0300

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yaşam

elon musk

twitter

satın alma

açıklama

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın yönetimine geçmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Yöneticileri kovarak yönetime geçen Musk, binlerce personeli işten çıkararak, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandırmıştı. Twitter'a yönelik iddialara ve tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20221118/twitter-patlamak-uzere-elon-musk-sabotaj-korkusuyla-ofisleri-kapatti-calisanlar-kapida-kaldi-1063586773.html

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2022

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elon musk, twitter , satın alma, açıklama