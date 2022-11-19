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Elon Musk: Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür, erişim özgürlüğü değil
Elon Musk: Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür, erişim özgürlüğü değil
Dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür ancak erişim... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T00:41+0300
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yaşam
elon musk
twitter
satın alma
açıklama
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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın yönetimine geçmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Yöneticileri kovarak yönetime geçen Musk, binlerce personeli işten çıkararak, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandırmıştı. Twitter'a yönelik iddialara ve tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221118/twitter-patlamak-uzere-elon-musk-sabotaj-korkusuyla-ofisleri-kapatti-calisanlar-kapida-kaldi-1063586773.html
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elon musk, twitter , satın alma, açıklama
elon musk, twitter , satın alma, açıklama

Elon Musk: Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür, erişim özgürlüğü değil

00:41 19.11.2022 (güncellendi: 00:48 19.11.2022)
© CARINA JOHANSENElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© CARINA JOHANSEN
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Dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür ancak erişim özgürlüğü değildir" dedi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın yönetimine geçmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor.
Yöneticileri kovarak yönetime geçen Musk, binlerce personeli işten çıkararak, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandırmıştı.
Twitter'a yönelik iddialara ve tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, şu ifadeleri kullandı:

"Twitter'ın politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir. Olumsuz nefret tweet'leri ve para kazanma özelliği kaldırılacak. Twitter'a reklam veya başka bir gelir getirilmeyecektir. Özel olarak aramadığınız sürece tweet'i bulamayacaksınız. Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee görevlerine geri getirildi. Trump'ın kararı ise henüz verilmiş değil."

Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
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