https://sputniknews.com.tr/20221119/elon-musk-twitter-politikasi-konusma-ozgurlugudur-erisim-ozgurlugu-degil-1063621635.html
Elon Musk: Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür, erişim özgürlüğü değil
Elon Musk: Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür, erişim özgürlüğü değil
Dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür ancak erişim... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T00:41+0300
2022-11-19T00:41+0300
2022-11-19T00:48+0300
yaşam
elon musk
twitter
satın alma
açıklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062343129_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_4ae70fa8a6675d3ae0e5b30e844b5e03.jpg
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın yönetimine geçmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Yöneticileri kovarak yönetime geçen Musk, binlerce personeli işten çıkararak, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandırmıştı. Twitter'a yönelik iddialara ve tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20221118/twitter-patlamak-uzere-elon-musk-sabotaj-korkusuyla-ofisleri-kapatti-calisanlar-kapida-kaldi-1063586773.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0f/1062343129_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_401db2c0d9be48c94f3eaabd8d8997dd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
elon musk, twitter , satın alma, açıklama
elon musk, twitter , satın alma, açıklama
Elon Musk: Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür, erişim özgürlüğü değil
00:41 19.11.2022 (güncellendi: 00:48 19.11.2022) Abone ol
Dünyanın en zengin insanı olarak gösterilen Elon Musk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Yeni Twitter politikası konuşma özgürlüğüdür ancak erişim özgürlüğü değildir" dedi.
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın yönetimine geçmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor.
Yöneticileri kovarak yönetime geçen Musk, binlerce personeli işten çıkararak, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandırmıştı.
Twitter'a yönelik iddialara ve tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, şu ifadeleri kullandı:
"Twitter'ın politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir. Olumsuz nefret tweet'leri ve para kazanma özelliği kaldırılacak. Twitter'a reklam veya başka bir gelir getirilmeyecektir. Özel olarak aramadığınız sürece tweet'i bulamayacaksınız. Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee görevlerine geri getirildi. Trump'ın kararı ise henüz verilmiş değil."