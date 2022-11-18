https://sputniknews.com.tr/20221118/twitter-patlamak-uzere-elon-musk-sabotaj-korkusuyla-ofisleri-kapatti-calisanlar-kapida-kaldi-1063586773.html

Twitter patlamak üzere: Elon Musk 'sabotaj' korkusuyla ofisleri kapattı, çalışanlar kapıda kaldı

Twitter patlamak üzere: Elon Musk 'sabotaj' korkusuyla ofisleri kapattı, çalışanlar kapıda kaldı

Twitter, çalışanlarına yaptığı bir bildirimde şirketin tüm ofis binalarının 21 Kasım'a kadar kapalı olacağını duyurdu. Elon Musk'ın sabotaj endişesi nedeniyle... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T08:23+0300

2022-11-18T08:23+0300

2022-11-18T08:33+0300

yaşam

elon musk

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/04/1063061124_0:31:1200:706_1920x0_80_0_0_fd3db95d56a67f06eb98222d7552199c.jpg

BBC'nin edindiği mesajda Twitter yönetiminin çalışanlara şirket ofis binalarının 21 Kasım Pazartesi gününe dek kapalı olacağını bildirdiği görüldü.Açıklamada herhangi bir gerekçe gösterilmedi.Gelişmeler, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın tüm çalışanlara verdiği ultimatomda 'yoğun bir şekilde uzun mesailerde çalışma' ya da istifa etme seçeneği sunmasının ardından geldi.Musk'ın resti üzerine kilit öneme sahip çok sayıda çalışan istifa edeceklerini duyurmuştu.Musk'dan 'rahmetli Twitter' paylaşımıÖte yandan gelişmelerin hemen ardından, Musk'ın kişisel hesabından yaptığı paylaşımda üzerinde Twitter logosu bulunan bir mezar ve mezarın başında zafer işaretiyle poz veren ve başında Twitter logosu bulunan bir kişinin yer aldığı bir fotoğrafa yer verildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elon musk, twitter