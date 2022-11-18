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Twitter patlamak üzere: Elon Musk 'sabotaj' korkusuyla ofisleri kapattı, çalışanlar kapıda kaldı
Twitter patlamak üzere: Elon Musk 'sabotaj' korkusuyla ofisleri kapattı, çalışanlar kapıda kaldı
Twitter, çalışanlarına yaptığı bir bildirimde şirketin tüm ofis binalarının 21 Kasım'a kadar kapalı olacağını duyurdu. Elon Musk'ın sabotaj endişesi nedeniyle... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T08:23+0300
2022-11-18T08:33+0300
yaşam
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BBC'nin edindiği mesajda Twitter yönetiminin çalışanlara şirket ofis binalarının 21 Kasım Pazartesi gününe dek kapalı olacağını bildirdiği görüldü.Açıklamada herhangi bir gerekçe gösterilmedi.Gelişmeler, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın tüm çalışanlara verdiği ultimatomda 'yoğun bir şekilde uzun mesailerde çalışma' ya da istifa etme seçeneği sunmasının ardından geldi.Musk'ın resti üzerine kilit öneme sahip çok sayıda çalışan istifa edeceklerini duyurmuştu.Musk'dan 'rahmetli Twitter' paylaşımıÖte yandan gelişmelerin hemen ardından, Musk'ın kişisel hesabından yaptığı paylaşımda üzerinde Twitter logosu bulunan bir mezar ve mezarın başında zafer işaretiyle poz veren ve başında Twitter logosu bulunan bir kişinin yer aldığı bir fotoğrafa yer verildi.
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elon musk, twitter

Twitter patlamak üzere: Elon Musk 'sabotaj' korkusuyla ofisleri kapattı, çalışanlar kapıda kaldı

08:23 18.11.2022 (güncellendi: 08:33 18.11.2022)
© AFP 2022 / CONSTANZA HEVIATwitter - logo
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / CONSTANZA HEVIA
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Twitter, çalışanlarına yaptığı bir bildirimde şirketin tüm ofis binalarının 21 Kasım'a kadar kapalı olacağını duyurdu. Elon Musk'ın sabotaj endişesi nedeniyle alındığı belirtilen karardan habersiz çalışanlar, binaya giriş kartlarının çalışmadığını kapıda öğrendi.
BBC'nin edindiği mesajda Twitter yönetiminin çalışanlara şirket ofis binalarının 21 Kasım Pazartesi gününe dek kapalı olacağını bildirdiği görüldü.
Açıklamada herhangi bir gerekçe gösterilmedi.
Gelişmeler, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın tüm çalışanlara verdiği ultimatomda 'yoğun bir şekilde uzun mesailerde çalışma' ya da istifa etme seçeneği sunmasının ardından geldi.
Musk'ın resti üzerine kilit öneme sahip çok sayıda çalışan istifa edeceklerini duyurmuştu.
Musk'dan 'rahmetli Twitter' paylaşımı
Öte yandan gelişmelerin hemen ardından, Musk'ın kişisel hesabından yaptığı paylaşımda üzerinde Twitter logosu bulunan bir mezar ve mezarın başında zafer işaretiyle poz veren ve başında Twitter logosu bulunan bir kişinin yer aldığı bir fotoğrafa yer verildi.
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