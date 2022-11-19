https://sputniknews.com.tr/20221119/cumhurbaskani-erdogandan-chp-genel-baskani-kilicdarogluna-taziye-1063632293.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T17:21+0300

2022-11-19T17:21+0300

2022-11-19T17:21+0300

türkiye

fuat oktay

kemal kılıçdaroğlu

celal kılıçdaroğlu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221119/kilicdaroglunun-kardesi-celal-kilicdaroglu-hayatini-kaybetti-1063622904.html

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fuat oktay, kemal kılıçdaroğlu, celal kılıçdaroğlu