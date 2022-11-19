https://sputniknews.com.tr/20221119/cumhurbaskani-erdogandan-chp-genel-baskani-kilicdarogluna-taziye-1063632293.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T17:21+0300
2022-11-19T17:21+0300
2022-11-19T17:21+0300
türkiye
fuat oktay
kemal kılıçdaroğlu
celal kılıçdaroğlu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221119/kilicdaroglunun-kardesi-celal-kilicdaroglu-hayatini-kaybetti-1063622904.html
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fuat oktay, kemal kılıçdaroğlu, celal kılıçdaroğlu
fuat oktay, kemal kılıçdaroğlu, celal kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na taziye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun hayatını kaybetmesi nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, taziye mesajında, "Kardeşiniz Celal Kılıçdaroğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, size ve tüm aile üyelerine başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.