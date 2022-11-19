https://sputniknews.com.tr/20221119/bulgaristanda-yakalanan-istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinin-suphelileri-tutuklu-kalacak-1063638761.html
Bulgaristan'da yakalanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelileri tutuklu kalacak
Bulgaristan'da yakalanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelileri tutuklu kalacak
Bulgaristan'da yakalanan, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısından aranan terörist Bilal Hassan’ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T20:58+0300
2022-11-19T20:58+0300
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türkiye
bulgaristan
istiklal caddesi
suriyeli
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Sofya Şehir Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, savcı Angel Kınev’in, sanıkların terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiası reddedildi. Abdulrami’nin üzerinde bulunan bir sim kartı, delil olarak yetersiz bulundu. Şüphelilerin yasa dışı yollardan Bulgaristan’a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına hükmedildi.Başkent Sofya’da yakalanan şüphelilerden Moldovalı diğer bir kadının ise sağlık nedenlerinden tutuksuz kalması kararı alındı.Sanıkların avukatları, karara 24 Kasım’da itiraz edeceklerini belirtti.Savcı Angel Kınev, sanıkların suçlarının kanıtlanması için başka ülkelerden hukuksal yardım talep edildiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221119/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinin-5-suphelisi-bulgaristanda-yakalandi-1063627916.html
türkiye
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bulgaristan, istiklal caddesi, suriyeli, beyoğlu
bulgaristan, istiklal caddesi, suriyeli, beyoğlu
Bulgaristan'da yakalanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelileri tutuklu kalacak
20:58 19.11.2022 (güncellendi: 21:00 19.11.2022) Abone ol
Bulgaristan'da yakalanan, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısından aranan terörist Bilal Hassan’ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami ve Moldovalı diğer 3 şüphelinin tutuklu kalmalarına karar verildi.
Sofya Şehir Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, savcı Angel Kınev’in, sanıkların terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiası reddedildi. Abdulrami’nin üzerinde bulunan bir sim kartı, delil olarak yetersiz bulundu. Şüphelilerin yasa dışı yollardan Bulgaristan’a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına hükmedildi.
Başkent Sofya’da yakalanan şüphelilerden Moldovalı diğer bir kadının ise sağlık nedenlerinden tutuksuz kalması kararı alındı.
Sanıkların avukatları, karara 24 Kasım’da itiraz edeceklerini belirtti.
Savcı Angel Kınev, sanıkların suçlarının kanıtlanması için başka ülkelerden hukuksal yardım talep edildiğini bildirdi.