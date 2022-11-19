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https://sputniknews.com.tr/20221119/bulgaristanda-yakalanan-istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinin-suphelileri-tutuklu-kalacak-1063638761.html
Bulgaristan'da yakalanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelileri tutuklu kalacak
Bulgaristan'da yakalanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelileri tutuklu kalacak
Bulgaristan'da yakalanan, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısından aranan terörist Bilal Hassan’ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran... 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T20:58+0300
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türkiye
bulgaristan
istiklal caddesi
suriyeli
beyoğlu
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Sofya Şehir Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, savcı Angel Kınev’in, sanıkların terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiası reddedildi. Abdulrami’nin üzerinde bulunan bir sim kartı, delil olarak yetersiz bulundu. Şüphelilerin yasa dışı yollardan Bulgaristan’a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına hükmedildi.Başkent Sofya’da yakalanan şüphelilerden Moldovalı diğer bir kadının ise sağlık nedenlerinden tutuksuz kalması kararı alındı.Sanıkların avukatları, karara 24 Kasım’da itiraz edeceklerini belirtti.Savcı Angel Kınev, sanıkların suçlarının kanıtlanması için başka ülkelerden hukuksal yardım talep edildiğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20221119/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinin-5-suphelisi-bulgaristanda-yakalandi-1063627916.html
türkiye
bulgaristan
istiklal caddesi
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bulgaristan, istiklal caddesi, suriyeli, beyoğlu
bulgaristan, istiklal caddesi, suriyeli, beyoğlu

Bulgaristan'da yakalanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelileri tutuklu kalacak

20:58 19.11.2022 (güncellendi: 21:00 19.11.2022)
© AAİstanbul - Taksim - İstiklal saldırısı
İstanbul - Taksim - İstiklal saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AA
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Bulgaristan'da yakalanan, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısından aranan terörist Bilal Hassan’ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami ve Moldovalı diğer 3 şüphelinin tutuklu kalmalarına karar verildi.
Sofya Şehir Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, savcı Angel Kınev’in, sanıkların terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiası reddedildi. Abdulrami’nin üzerinde bulunan bir sim kartı, delil olarak yetersiz bulundu. Şüphelilerin yasa dışı yollardan Bulgaristan’a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına hükmedildi.
Başkent Sofya’da yakalanan şüphelilerden Moldovalı diğer bir kadının ise sağlık nedenlerinden tutuksuz kalması kararı alındı.
Sanıkların avukatları, karara 24 Kasım’da itiraz edeceklerini belirtti.
Savcı Angel Kınev, sanıkların suçlarının kanıtlanması için başka ülkelerden hukuksal yardım talep edildiğini bildirdi.
Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
TÜRKİYE
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan’da yakalandı
13:04
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