https://sputniknews.com.tr/20221119/bulgaristanda-yakalanan-istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinin-suphelileri-tutuklu-kalacak-1063638761.html

Bulgaristan'da yakalanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelileri tutuklu kalacak

Bulgaristan'da yakalanan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelileri tutuklu kalacak

Bulgaristan'da yakalanan, Beyoğlu İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısından aranan terörist Bilal Hassan’ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran... 19.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-19T20:58+0300

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türkiye

bulgaristan

istiklal caddesi

suriyeli

beyoğlu

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Sofya Şehir Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, savcı Angel Kınev’in, sanıkların terör saldırısıyla bağlantılı oldukları iddiası reddedildi. Abdulrami’nin üzerinde bulunan bir sim kartı, delil olarak yetersiz bulundu. Şüphelilerin yasa dışı yollardan Bulgaristan’a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına hükmedildi.Başkent Sofya’da yakalanan şüphelilerden Moldovalı diğer bir kadının ise sağlık nedenlerinden tutuksuz kalması kararı alındı.Sanıkların avukatları, karara 24 Kasım’da itiraz edeceklerini belirtti.Savcı Angel Kınev, sanıkların suçlarının kanıtlanması için başka ülkelerden hukuksal yardım talep edildiğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20221119/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinin-5-suphelisi-bulgaristanda-yakalandi-1063627916.html

türkiye

bulgaristan

istiklal caddesi

beyoğlu

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