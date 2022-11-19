https://sputniknews.com.tr/20221119/istiklal-caddesindeki-teror-saldirisinin-5-suphelisi-bulgaristanda-yakalandi-1063627916.html
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan’da yakalandı
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan’da yakalandı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan’da yakalandı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-19T13:04+0300
2022-11-19T13:04+0300
2022-11-19T13:13+0300
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beyoğlu
bulgaristan
terör
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Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA’ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan’a giriş yaptı.Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami’nin de yer aldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221119/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-2-zanli-daha-yakalandi-1063626770.html
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beyoğlu, bulgaristan, terör
beyoğlu, bulgaristan, terör
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan’da yakalandı
13:04 19.11.2022 (güncellendi: 13:13 19.11.2022) Abone ol
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan’da yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA’ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.
Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan’a giriş yaptı.
Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami’nin de yer aldığı kaydedildi.