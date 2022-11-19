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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan’da yakalandı
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan’da yakalandı
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan’da yakalandı. 19.11.2022, Sputnik Türkiye
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bulgaristan
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Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA’ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan’a giriş yaptı.Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami’nin de yer aldığı kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221119/beyoglundaki-teror-saldirisina-iliskin-2-zanli-daha-yakalandi-1063626770.html
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beyoğlu, bulgaristan, terör
beyoğlu, bulgaristan, terör

İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısının 5 şüphelisi Bulgaristan’da yakalandı

13:04 19.11.2022 (güncellendi: 13:13 19.11.2022)
© AA / Hikmet Faruk BaşerDün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı.
Dün meydana gelen patlamanın ardından kapatılan Beyoğlu İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
© AA / Hikmet Faruk Başer
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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım’da gerçekleşen terör saldırısının şüphelisi 5 kişi Bulgaristan’da yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcı Sözcüsü Siyika Mileva, Bulgaristan ulusal haber ajansı BTA’ya yaptığı açıklamada, Türk güvenlik yetkilileri ile yapılan verimli iş birliği sonucu, 3 Moldova vatandaşı ile 2 Arap kökenli şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Mileva, şüphelilerin şimdilik 72 saat gözaltında kalacaklarını, ancak savcılığın şüphelileri tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edeceğini aktardı.
Bulgar basınına göre şüpheliler, bombalı saldırıdan 3 gün sonra yasa dışı yollarla Bulgaristan’a giriş yaptı.
Yakalanan şüpheliler arasında, İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı terörist Bilal Hassan’ın yakın yardımcısı olarak gösterilen Amran Abdulrami’nin de yer aldığı kaydedildi.
Beyoğlu'ndaki terör saldırısına ilişkin gözaltılar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2022
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