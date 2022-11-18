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https://sputniknews.com.tr/20221118/turkiyeden-gazzeye-taziye-mesaji-1063581828.html
Türkiye'den Gazze'ye taziye mesajı
Türkiye'den Gazze'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampında çıkan yangında ölenler için taziye mesajı yayımladı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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gazze
filistin
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Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze’de Cebaliye mülteci kampındaki bir binada 17 Kasım gecesi çıkan yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.Gazze'nin kuzeyindeki kampta bir binada çıkan yangında en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.Yaralılara ilişkin bilgi paylaşmayan Filistinli otoriteler, yangının diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındığını açıklamıştı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede ulusal yas ilan etmişti.
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türkiye, gazze, filistin, yangın, taziye, ulusal yas
türkiye, gazze, filistin, yangın, taziye, ulusal yas

Türkiye'den Gazze'ye taziye mesajı

00:01 18.11.2022
© AAGazze'nin kuzeyindeki kampta bir binada çıkan yangında en az 21 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'nin kuzeyindeki kampta bir binada çıkan yangında en az 21 kişi hayatını kaybetti. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Cebaliye mülteci kampında çıkan yangında ölenler için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze’de Cebaliye mülteci kampındaki bir binada 17 Kasım gecesi çıkan yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
Gazze'nin kuzeyindeki kampta bir binada çıkan yangında en az 21 kişi hayatını kaybetmişti.
Yaralılara ilişkin bilgi paylaşmayan Filistinli otoriteler, yangının diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındığını açıklamıştı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede ulusal yas ilan etmişti.
Urmas Reinsalu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2022
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