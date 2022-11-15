https://sputniknews.com.tr/20221115/estonyadan-rota-degisikligi-bmnin-israili-kinayan-tasarilarina-oy-vermeyecek-1063445109.html
Estonya'dan rota değişikliği: BM'nin İsrail'i kınayan tasarılarını desteklemeyecek
Estonya'dan rota değişikliği: BM'nin İsrail'i kınayan tasarılarını desteklemeyecek
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, ülkesinin İsrail'e karşı tutumunda değişkliğe gittiğini belirterek, BM'nin İsrail'in Filistin topraklarındaki... 15.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-15T12:41+0300
2022-11-15T12:41+0300
2022-11-15T12:44+0300
dünya
israil
estonya
urmas reinsalu
abd
bm güvenlik konseyi
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avrupa birliği
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Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, ülkesinin İsrail-Filistin meselesine yönelik tutumunda değişikliğe gittiğini açıkladı.Kamu yayın kurumu ERR'de yer alan habere göre Reinsalu, yaptığı açıklamada, ülkesinin geçen günlerde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ABD ile birlikte İsrail'in kınanmasına karşı oy kullandıklarını anımsattı.Hem Avrupa Birliği (AB) hem NATO üyesi olan Estonya, daha önce İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerini kınayan BM kararlarına lehte oy veriyordu.'AB içinde fikir ayrılıkları olan konularda ABD ile aynı tavrı benimseyeceğiz'Ülkesinin bu konudaki dış politikasında rota değişikliğine gittiğini kaydeden Reinsalu, "Estonya AB üyeleri arasında ve AB'nin bazı BM kararları dahil olmak üzere müşterek bir siyasi tutumu varsa, elbette ortaklaşa kararlaştırılan tutumlara uygun hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ancak Reinsalu, üye ülkeler arasında fikir ayrılıkları yaşanması durumunda Tallinn'in Washington ile aynı tavrı benimseyeceğini dile getirdi.Bakan, ülkesinin politika değişikliğine ilişkin kararının gerekçesini detaylandırmadı.Estonya, BM Güvenlik Konseyi'nde daimi olmayan bir sandalyeye sahip.
https://sputniknews.com.tr/20221025/israil-basbakani-lapid-yakin-gelecekte-avrupanin-ana-gaz-tedarikcisi-olacagiz-1062665455.html
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israil, estonya, urmas reinsalu, abd, bm güvenlik konseyi, karar, avrupa birliği
israil, estonya, urmas reinsalu, abd, bm güvenlik konseyi, karar, avrupa birliği
Estonya'dan rota değişikliği: BM'nin İsrail'i kınayan tasarılarını desteklemeyecek
12:41 15.11.2022 (güncellendi: 12:44 15.11.2022) Abone ol
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, ülkesinin İsrail'e karşı tutumunda değişkliğe gittiğini belirterek, BM'nin İsrail'in Filistin topraklarındaki eylemlerini kınayan tasarılarına lehte oy vermeyeceklerini duyurdu.
Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, ülkesinin İsrail-Filistin meselesine yönelik tutumunda değişikliğe gittiğini açıkladı.
Kamu yayın kurumu ERR'de yer alan habere göre Reinsalu, yaptığı açıklamada, ülkesinin geçen günlerde Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde ABD ile birlikte İsrail'in kınanmasına karşı oy kullandıklarını anımsattı.
Hem Avrupa Birliği (AB) hem NATO üyesi olan Estonya, daha önce İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi de dahil olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki eylemlerini kınayan BM kararlarına lehte oy veriyordu.
'AB içinde fikir ayrılıkları olan konularda ABD ile aynı tavrı benimseyeceğiz'
Ülkesinin bu konudaki dış politikasında rota değişikliğine gittiğini kaydeden Reinsalu, "Estonya AB üyeleri arasında ve AB'nin bazı BM kararları dahil olmak üzere müşterek bir siyasi tutumu varsa, elbette ortaklaşa kararlaştırılan tutumlara uygun hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı. Ancak Reinsalu, üye ülkeler arasında fikir ayrılıkları yaşanması durumunda Tallinn'in Washington ile aynı tavrı benimseyeceğini dile getirdi.
Bakan, ülkesinin politika değişikliğine ilişkin kararının gerekçesini detaylandırmadı.
Estonya, BM Güvenlik Konseyi'nde daimi olmayan bir sandalyeye sahip.