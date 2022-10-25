https://sputniknews.com.tr/20221025/israil-basbakani-lapid-yakin-gelecekte-avrupanin-ana-gaz-tedarikcisi-olacagiz-1062665455.html
İsrail Başbakanı Lapid: Yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacağız
İsrail Başbakanı Lapid: Yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacağız
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan ile imzalanacak deniz sınırı anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi ve ülkesinin yakın gelecekte Avrupa'nın en önemli gaz... 25.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-25T00:11+0300
2022-10-25T00:11+0300
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israil
yair lapid
dünya
doğalgaz
tedarikçi
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İsrail Başbakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Yair Lapid, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Tel Aviv'de görüştü.İsrail Başbakanı, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, deniz sınırı anlaşmasına işaret ederek, "Perşembe günü Lübnan ile tarihi bir anlaşma imzalayacağız. İsrail yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacak" dedi.Lapid, orta ve uzun vadede yeşil ve yenilenebilir enerjiye çözümler bulmak için çalışmak gerektiğine dikkati çekti.İki başbakanın görüşmesinde, İsrail ve Avrupa arasındaki enerji iş birliğinin yanı sıra iklim ve yapay zeka dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tel Aviv'e gelen Hollanda Başbakanı Rutte'nin ziyareti yarın sona erecek.ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında deniz sınırlarının çizilmesi konusundaki anlaşmanın 27 Ekim'de imzalanacağını duyurmuştu.
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israil, yair lapid, doğalgaz, tedarikçi
israil, yair lapid, doğalgaz, tedarikçi
İsrail Başbakanı Lapid: Yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacağız
00:11 25.10.2022 (güncellendi: 00:12 25.10.2022) Abone ol
İsrail Başbakanı Yair Lapid, Lübnan ile imzalanacak deniz sınırı anlaşmasını "tarihi" olarak nitelendirdi ve ülkesinin yakın gelecekte Avrupa'nın en önemli gaz tedarikçisi haline geleceğini ifade etti.
İsrail Başbakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Yair Lapid, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gelen Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Tel Aviv'de görüştü.
İsrail Başbakanı, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, deniz sınırı anlaşmasına işaret ederek, "Perşembe günü Lübnan ile tarihi bir anlaşma imzalayacağız. İsrail yakın gelecekte Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi olacak" dedi.
Lapid, orta ve uzun vadede yeşil ve yenilenebilir enerjiye çözümler bulmak için çalışmak gerektiğine dikkati çekti.
İki başbakanın görüşmesinde, İsrail ve Avrupa arasındaki enerji iş birliğinin yanı sıra iklim ve yapay zeka dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkileri geliştirmenin yolları ele alındı.
Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tel Aviv'e gelen Hollanda Başbakanı Rutte'nin ziyareti yarın sona erecek.
ABD Uluslararası Enerji İşleri Özel Koordinatörü Amos Hochstein, dün yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında deniz sınırlarının çizilmesi konusundaki anlaşmanın 27 Ekim'de imzalanacağını duyurmuştu.