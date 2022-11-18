https://sputniknews.com.tr/20221118/tarkandan-yeni-sarki-son-durak-1063588635.html

Tarkan'dan yeni şarkı: 'Son durak'

Tarkan'dan yeni şarkı: 'Son durak'

Ünlü şarkıcı Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı sosyal medya hesabından paylaştı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

tarkan

geççek

şarkı

megastar

şarkıcı

pop

pop star

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Tarkan son olarak şubat ve temmuz aylarında 'Geççek' ve 'Yap bir güzellik' isimleriyle iki şarkı piyasaya sürdü.Kasım ayında yeni bir parça yayınlanacağını duyuran Tarkan, bugün yeni şarkısını Youtube hesabından paylaştı.Ünlü sanatçı, şarkının bir kısmını günler öncesinden Instagram hesabından paylaşmıştı.

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