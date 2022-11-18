https://sputniknews.com.tr/20221118/tarkandan-yeni-sarki-son-durak-1063588635.html
Tarkan'dan yeni şarkı: 'Son durak'
Tarkan'dan yeni şarkı: 'Son durak'
Ünlü şarkıcı Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı sosyal medya hesabından paylaştı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T09:55+0300
2022-11-18T09:55+0300
2022-11-18T09:55+0300
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şarkı
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Tarkan son olarak şubat ve temmuz aylarında 'Geççek' ve 'Yap bir güzellik' isimleriyle iki şarkı piyasaya sürdü.Kasım ayında yeni bir parça yayınlanacağını duyuran Tarkan, bugün yeni şarkısını Youtube hesabından paylaştı.Ünlü sanatçı, şarkının bir kısmını günler öncesinden Instagram hesabından paylaşmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20220916/fazil-saydan-tarkan-aciklamasi-insallah-beraber-bir-sey-yapma-imkanimiz-olur-1061277776.html
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tarkan, geççek, şarkı, megastar, şarkıcı, pop, pop star
Tarkan'dan yeni şarkı: 'Son durak'
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Ünlü şarkıcı Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı sosyal medya hesabından paylaştı.
Tarkan son olarak şubat ve temmuz aylarında 'Geççek' ve 'Yap bir güzellik' isimleriyle iki şarkı piyasaya sürdü.
Kasım ayında yeni bir parça yayınlanacağını duyuran Tarkan, bugün yeni şarkısını Youtube hesabından paylaştı.
Ünlü sanatçı, şarkının bir kısmını günler öncesinden Instagram hesabından paylaşmıştı.