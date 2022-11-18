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Tarkan'dan yeni şarkı: 'Son durak'
Tarkan'dan yeni şarkı: 'Son durak'
Ünlü şarkıcı Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı sosyal medya hesabından paylaştı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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Tarkan son olarak şubat ve temmuz aylarında 'Geççek' ve 'Yap bir güzellik' isimleriyle iki şarkı piyasaya sürdü.Kasım ayında yeni bir parça yayınlanacağını duyuran Tarkan, bugün yeni şarkısını Youtube hesabından paylaştı.Ünlü sanatçı, şarkının bir kısmını günler öncesinden Instagram hesabından paylaşmıştı.
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tarkan, geççek, şarkı, megastar, şarkıcı, pop, pop star

Tarkan'dan yeni şarkı: 'Son durak'

09:55 18.11.2022
© AATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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Ünlü şarkıcı Tarkan, yeni şarkısı 'Son Durak'ı sosyal medya hesabından paylaştı.
Tarkan son olarak şubat ve temmuz aylarında 'Geççek' ve 'Yap bir güzellik' isimleriyle iki şarkı piyasaya sürdü.
Kasım ayında yeni bir parça yayınlanacağını duyuran Tarkan, bugün yeni şarkısını Youtube hesabından paylaştı.
Ünlü sanatçı, şarkının bir kısmını günler öncesinden Instagram hesabından paylaşmıştı.
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