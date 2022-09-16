https://sputniknews.com.tr/20220916/fazil-saydan-tarkan-aciklamasi-insallah-beraber-bir-sey-yapma-imkanimiz-olur-1061277776.html

Fazıl Say'dan Tarkan açıklaması: İnşallah beraber bir şey yapma imkanımız olur

Fazıl Say'dan Tarkan açıklaması: İnşallah beraber bir şey yapma imkanımız olur

Bir televizyon programında Tarkan’ın İzmir konseri hakkında konuşan Fazıl Say, "İnşallah onunla bir şey yapma imkanımız olur" dedi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-16T16:48+0300

2022-09-16T16:48+0300

2022-09-16T16:49+0300

yaşam

fazıl say

tarkan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/10/1061277633_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_9dd93a6936c25b89317fd39bffe57d8c.jpg

Piyanist Fazıl Say, müzisyen Jamal Aliyev ile birlikte 'Hayat Ağacı' süitinin bu akşam Zorlu PSM'de gerçekleşecek olan dünya prömiyeri öncesi Halk TV’de ‘İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah’ programının konuğu oldu. Programda Tarkan’ın sahne aldığı ve İzmir’in kurtuluşunun kutlandığı 9 Eylül’deki etkinliğe de değinen Say, “Dünyada bu kadar büyük, muazzam bir konser çok ender. Bu sadece bir konser değil. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu” dedi.'Kendi miladında da bir yenilik yaptığını düşünüyorum'Say, toplumun birçok noktada isyanının olduğunu belirterek, "Toplum çağdaş kalmak istiyor, uygar kalmak, ötekileşmemek istiyor. Bunlara cevap var. Aynı zamanda konserler, festivaller iptal ediliyor. Bu en güzel cevap. Toplumun megastarın yanında olması. Tarkan için ise emeğinin karşılığı şu oldu: 20'li yaşlarımızın başında meşhur olmaya başlamıştı ve büyük star olacağı belliydi. Şimdi bir ikinci nesli bu konserle yakaladığını düşünüyorum. Kendi miladında da bir yenilik yaptığını düşünüyorum. Tunç Soyer'i de kutlamak gerek. Vazgeçmediler, gece gündüz... Böyle muazzam oldu” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220914/tarkan-izmir-konserinin-gelirini-uc-kuruma-bagisladi-tegv-mor-cati-darussafaka-1061167810.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fazıl say, tarkan