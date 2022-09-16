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Fazıl Say'dan Tarkan açıklaması: İnşallah beraber bir şey yapma imkanımız olur
Fazıl Say'dan Tarkan açıklaması: İnşallah beraber bir şey yapma imkanımız olur
Bir televizyon programında Tarkan’ın İzmir konseri hakkında konuşan Fazıl Say, "İnşallah onunla bir şey yapma imkanımız olur" dedi. 16.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-16T16:48+0300
2022-09-16T16:49+0300
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fazıl say
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Piyanist Fazıl Say, müzisyen Jamal Aliyev ile birlikte 'Hayat Ağacı' süitinin bu akşam Zorlu PSM'de gerçekleşecek olan dünya prömiyeri öncesi Halk TV’de ‘İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah’ programının konuğu oldu. Programda Tarkan’ın sahne aldığı ve İzmir’in kurtuluşunun kutlandığı 9 Eylül’deki etkinliğe de değinen Say, “Dünyada bu kadar büyük, muazzam bir konser çok ender. Bu sadece bir konser değil. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu” dedi.'Kendi miladında da bir yenilik yaptığını düşünüyorum'Say, toplumun birçok noktada isyanının olduğunu belirterek, "Toplum çağdaş kalmak istiyor, uygar kalmak, ötekileşmemek istiyor. Bunlara cevap var. Aynı zamanda konserler, festivaller iptal ediliyor. Bu en güzel cevap. Toplumun megastarın yanında olması. Tarkan için ise emeğinin karşılığı şu oldu: 20'li yaşlarımızın başında meşhur olmaya başlamıştı ve büyük star olacağı belliydi. Şimdi bir ikinci nesli bu konserle yakaladığını düşünüyorum. Kendi miladında da bir yenilik yaptığını düşünüyorum. Tunç Soyer'i de kutlamak gerek. Vazgeçmediler, gece gündüz... Böyle muazzam oldu” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/tarkan-izmir-konserinin-gelirini-uc-kuruma-bagisladi-tegv-mor-cati-darussafaka-1061167810.html
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fazıl say, tarkan
fazıl say, tarkan

Fazıl Say'dan Tarkan açıklaması: İnşallah beraber bir şey yapma imkanımız olur

16:48 16.09.2022 (güncellendi: 16:49 16.09.2022)
© AAFazıl Say
Fazıl Say - Sputnik Türkiye, 1920, 16.09.2022
© AA
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Bir televizyon programında Tarkan’ın İzmir konseri hakkında konuşan Fazıl Say, "İnşallah onunla bir şey yapma imkanımız olur" dedi.
Piyanist Fazıl Say, müzisyen Jamal Aliyev ile birlikte 'Hayat Ağacı' süitinin bu akşam Zorlu PSM'de gerçekleşecek olan dünya prömiyeri öncesi Halk TV’de ‘İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah’ programının konuğu oldu.
Programda Tarkan’ın sahne aldığı ve İzmir’in kurtuluşunun kutlandığı 9 Eylül’deki etkinliğe de değinen Say, “Dünyada bu kadar büyük, muazzam bir konser çok ender. Bu sadece bir konser değil. 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu” dedi.

'Kendi miladında da bir yenilik yaptığını düşünüyorum'

Say, toplumun birçok noktada isyanının olduğunu belirterek, "Toplum çağdaş kalmak istiyor, uygar kalmak, ötekileşmemek istiyor. Bunlara cevap var. Aynı zamanda konserler, festivaller iptal ediliyor. Bu en güzel cevap. Toplumun megastarın yanında olması. Tarkan için ise emeğinin karşılığı şu oldu: 20'li yaşlarımızın başında meşhur olmaya başlamıştı ve büyük star olacağı belliydi. Şimdi bir ikinci nesli bu konserle yakaladığını düşünüyorum. Kendi miladında da bir yenilik yaptığını düşünüyorum. Tunç Soyer'i de kutlamak gerek. Vazgeçmediler, gece gündüz... Böyle muazzam oldu” ifadelerini kullandı.
"İnşallah onunla beraber bir şey yapma imkanımız da olur. Bir buluşma, kültür sanat ile popüler kültürün buluşması… Aslında benim şarkılarım da kültür sanat ile popüler kültür arasında bir yer bulmuştur. ‘Dört Mevsim’, ‘İnsan İnsan’... Filmlere konu oldu. Şu andaki besteci her şeyi yapabilmeli."
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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