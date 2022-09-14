Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220914/tarkan-izmir-konserinin-gelirini-uc-kuruma-bagisladi-tegv-mor-cati-darussafaka-1061167810.html
Tarkan İzmir konserinin gelirini üç kuruma bağışladı: TEGV, Mor Çatı, Darüşşafaka
Tarkan İzmir konserinin gelirini üç kuruma bağışladı: TEGV, Mor Çatı, Darüşşafaka
Darüşşafaka, Tarkan’ın İzmir konseri gelirinden bağış aldığını açıkladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya sanatçının Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Mor Çatı Kadın... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T11:18+0300
2022-09-14T11:20+0300
türkiye
tarkan
konser
bağış
mor çatı
darüşşafaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061052341_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_4b52fa6d4b4d96e449f122248fcc6159.jpg
Sanatçı Tarkan, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında 9 Eylül’de Gündoğdu Meydanı’nda yüz binlerce kişiye konser vermişti.Konserin ardından Tarkan’ın aldığı ücret hakkında ortaya çeşitli iddialar atılırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan’ın cebine bir kuruş girmeyeceğini, kaşe ücreti olarak alacağı ücreti hayır işlerine harcayacağını açıklamıştı.Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan’ın konser geliriyle üç ayrı kuruma bağışta bulunacağını aktardı: “Tarkan konser için anlaştığı parayı Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka’ya bağışlayacak.”Yeni sanat atölyeleri açılacakDarüşşafaka Eğitim Kurumları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Tarkan’ın İzmir konseri gelirini bağışladığını duyurdu.Açıklamada, "Kültür ve Yaşam Merkezi"nin açılmasına ve 1000’e yakın Darüşşafakalı öğrencinin sanatla iç içe yetişmesine destek olan Megastar, yaptığı bağışla öğrencilerimiz için yeni enstrümanların alınmasına ve yeni sanat atölyelerinin açılmasına da olanak tanıyacak" denildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/1061052341_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_09b8a8fd9e2e34c861413ccf0e092fdf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tarkan, konser, bağış, mor çatı, darüşşafaka
tarkan, konser, bağış, mor çatı, darüşşafaka

Tarkan İzmir konserinin gelirini üç kuruma bağışladı: TEGV, Mor Çatı, Darüşşafaka

11:18 14.09.2022 (güncellendi: 11:20 14.09.2022)
© AATarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
Abone olTelegram
Darüşşafaka, Tarkan’ın İzmir konseri gelirinden bağış aldığını açıkladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya sanatçının Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na da bağışta bulunacağını yazdı.
Sanatçı Tarkan, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında 9 Eylül’de Gündoğdu Meydanı’nda yüz binlerce kişiye konser vermişti.
Konserin ardından Tarkan’ın aldığı ücret hakkında ortaya çeşitli iddialar atılırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan’ın cebine bir kuruş girmeyeceğini, kaşe ücreti olarak alacağı ücreti hayır işlerine harcayacağını açıklamıştı.
Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan’ın konser geliriyle üç ayrı kuruma bağışta bulunacağını aktardı: “Tarkan konser için anlaştığı parayı Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka’ya bağışlayacak.”

Yeni sanat atölyeleri açılacak

Darüşşafaka Eğitim Kurumları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Tarkan’ın İzmir konseri gelirini bağışladığını duyurdu.
Açıklamada, "Kültür ve Yaşam Merkezi"nin açılmasına ve 1000’e yakın Darüşşafakalı öğrencinin sanatla iç içe yetişmesine destek olan Megastar, yaptığı bağışla öğrencilerimiz için yeni enstrümanların alınmasına ve yeni sanat atölyelerinin açılmasına da olanak tanıyacak" denildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала