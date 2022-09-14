https://sputniknews.com.tr/20220914/tarkan-izmir-konserinin-gelirini-uc-kuruma-bagisladi-tegv-mor-cati-darussafaka-1061167810.html

Tarkan İzmir konserinin gelirini üç kuruma bağışladı: TEGV, Mor Çatı, Darüşşafaka

Tarkan İzmir konserinin gelirini üç kuruma bağışladı: TEGV, Mor Çatı, Darüşşafaka

Darüşşafaka, Tarkan’ın İzmir konseri gelirinden bağış aldığını açıkladı. Gazeteci İsmail Küçükkaya sanatçının Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Mor Çatı Kadın... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T11:18+0300

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türkiye

tarkan

konser

bağış

mor çatı

darüşşafaka

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Sanatçı Tarkan, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında 9 Eylül’de Gündoğdu Meydanı’nda yüz binlerce kişiye konser vermişti.Konserin ardından Tarkan’ın aldığı ücret hakkında ortaya çeşitli iddialar atılırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan’ın cebine bir kuruş girmeyeceğini, kaşe ücreti olarak alacağı ücreti hayır işlerine harcayacağını açıklamıştı.Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan’ın konser geliriyle üç ayrı kuruma bağışta bulunacağını aktardı: “Tarkan konser için anlaştığı parayı Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka’ya bağışlayacak.”Yeni sanat atölyeleri açılacakDarüşşafaka Eğitim Kurumları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda Tarkan’ın İzmir konseri gelirini bağışladığını duyurdu.Açıklamada, "Kültür ve Yaşam Merkezi"nin açılmasına ve 1000’e yakın Darüşşafakalı öğrencinin sanatla iç içe yetişmesine destek olan Megastar, yaptığı bağışla öğrencilerimiz için yeni enstrümanların alınmasına ve yeni sanat atölyelerinin açılmasına da olanak tanıyacak" denildi.

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tarkan, konser, bağış, mor çatı, darüşşafaka