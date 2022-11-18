https://sputniknews.com.tr/20221118/sanliurfada-hastanede-kavga-serum-takilan-demir-cubuklarla-saldirdilar-1063590753.html

Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar

Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde husumetli 2 grup arasındaki tartışma kavgaya döndü. Gruplar birbirine serum takılan demir çubuklarla saldırdılar... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

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serum

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Şanlıurfa'da, hastanede husumetli 2 grup arasında kavga çıktı. Gruplar birbirlerine serum takılan demir çubuklarla vurdu.İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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