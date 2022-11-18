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https://sputniknews.com.tr/20221118/sanliurfada-hastanede-kavga-serum-takilan-demir-cubuklarla-saldirdilar-1063590753.html
Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar
Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde husumetli 2 grup arasındaki tartışma kavgaya döndü. Gruplar birbirine serum takılan demir çubuklarla saldırdılar... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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şanlıurfa
hastane
kavga
serum
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Şanlıurfa'da, hastanede husumetli 2 grup arasında kavga çıktı. Gruplar birbirlerine serum takılan demir çubuklarla vurdu.İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/iyi-parti-ibb-meclis-uyesi-ali-kidika-silahli-saldiri-1063544617.html
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türkiye, şanlıurfa, hastane, kavga, serum
türkiye, şanlıurfa, hastane, kavga, serum

Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar

11:40 18.11.2022
© DHAŞanlıurfa'da hastanede kavga: Gruplar birbirine serum takılan demir çubuklarla saldırdı
Şanlıurfa'da hastanede kavga: Gruplar birbirine serum takılan demir çubuklarla saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© DHA
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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde husumetli 2 grup arasındaki tartışma kavgaya döndü. Gruplar birbirine serum takılan demir çubuklarla saldırdılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da, hastanede husumetli 2 grup arasında kavga çıktı. Gruplar birbirlerine serum takılan demir çubuklarla vurdu.
İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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