https://sputniknews.com.tr/20221118/sanliurfada-hastanede-kavga-serum-takilan-demir-cubuklarla-saldirdilar-1063590753.html
Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar
Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde husumetli 2 grup arasındaki tartışma kavgaya döndü. Gruplar birbirine serum takılan demir çubuklarla saldırdılar... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T11:40+0300
2022-11-18T11:40+0300
2022-11-18T11:40+0300
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Şanlıurfa'da, hastanede husumetli 2 grup arasında kavga çıktı. Gruplar birbirlerine serum takılan demir çubuklarla vurdu.İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/iyi-parti-ibb-meclis-uyesi-ali-kidika-silahli-saldiri-1063544617.html
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Şanlıurfa'da hastanede kavga: Serum takılan demir çubuklarla saldırdılar
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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde husumetli 2 grup arasındaki tartışma kavgaya döndü. Gruplar birbirine serum takılan demir çubuklarla saldırdılar. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'da, hastanede husumetli 2 grup arasında kavga çıktı. Gruplar birbirlerine serum takılan demir çubuklarla vurdu.
İddiaya göre, husumetli 2 grup, hastane koridorunda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Serum takılan demir çubuklarla birbirlerine vuran tarafları, hastane personeli ayırdı. Kavga ile ilgili soruşturma başlatıldı.