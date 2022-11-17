https://sputniknews.com.tr/20221117/iyi-parti-ibb-meclis-uyesi-ali-kidika-silahli-saldiri-1063544617.html
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a silahlı saldırı
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a silahlı saldırı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık'ın silahlı saldırıya... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T01:31+0300
2022-11-17T01:31+0300
2022-11-17T01:31+0300
türkiye
iyi parti
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ibrahim özkan
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-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da mermi isabet etti.AA'nın haberine göre, Halkalı'da seyir halinde olan meclis üyesi Ali Kıdık'ın aracının kapısına mermi isabet ederken, Kıdık olayı yara almadan atlattı.Bölgede ve araçta inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Kıdık'ın silahlı saldırıya uğradığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.Özkan: Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyorSaldırganın silahından çıkan kurşunun Ali Kıdık'ın aracının ön kapısına isabet ettiğini kaydeden İbrahim Özkan, şu ifadeleri kullandı:
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iyi parti, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibrahim özkan
iyi parti, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ibrahim özkan
İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'a silahlı saldırı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık'ın silahlı saldırıya uğradığını duyurdu.
-İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Meclis Üyesi ve Grup Sekreteri Ali Kıdık'ın aracına Halkalı'da mermi isabet etti.
AA'nın haberine göre, Halkalı'da seyir halinde olan meclis üyesi Ali Kıdık'ın aracının kapısına mermi isabet ederken, Kıdık olayı yara almadan atlattı.
Bölgede ve araçta inceleme yapan polis ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda Kıdık'ın silahlı saldırıya uğradığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti.
Özkan: Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor
Saldırganın silahından çıkan kurşunun Ali Kıdık'ın aracının ön kapısına isabet ettiğini kaydeden İbrahim Özkan, şu ifadeleri kullandı:
"İYİ Parti İBB Meclisi Grup Sekreteri Sayın Ali Kıdık Halkalı'da silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken aracın ön kapısına isabet eden kurşun Ali Bey'e isabet etmedi. Son dönemde benzer tehditler maalesef bana da yapılıyor