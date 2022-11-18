https://sputniknews.com.tr/20221118/sadio-maneden-senegale-kotu-haber-dunya-kupasinda-forma-giyemeyecek--1063584115.html
Sadio Mane'den Senegal'e kötü haber: Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek
Sadio Mane'den Senegal'e kötü haber: Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek
Senegalli yıldız oyuncu Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T01:45+0300
2022-11-18T01:45+0300
2022-11-18T01:45+0300
spor
senegal
sadio mane
sakatlık
2022 dünya kupası
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Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Senegal Milli Futbol Takımı'nın doktoru Manuel Afonso, Mane'nin sakatlığının henüz geçmediğini ve oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alamayacağını açıkladı.Afonso, Mane'nin tedavisi için hala Almanya'nın Münih kentinde bulunduğunu ve ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.Senegalli oyuncu, 8 Kasım'da formasını giydiği Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanmıştı.Teknik direktör Aliou Cisse, tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.Senegal Futbol Federasyonu ise 2 gün önce Mane'nin, takımının ilk maçında forma giyemeyeceğini duyurmuştu.A Grubu'nda yer alan Senegal, ilk maçını 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20221115/katar-dunya-kupasi-sponsoru-budweiserin-bira-cadirlarinin-stadyum-cevresinden-tasinmasini-emretti-1063457907.html
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senegal, sadio mane, sakatlık, 2022 dünya kupası
senegal, sadio mane, sakatlık, 2022 dünya kupası
Sadio Mane'den Senegal'e kötü haber: Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek
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Senegalli yıldız oyuncu Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek.
Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Senegal Milli Futbol Takımı'nın doktoru Manuel Afonso, Mane'nin sakatlığının henüz geçmediğini ve oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alamayacağını açıkladı.
Afonso, Mane'nin tedavisi için hala Almanya'nın Münih kentinde bulunduğunu ve ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.
Senegalli oyuncu, 8 Kasım'da formasını giydiği Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanmıştı.
Teknik direktör Aliou Cisse, tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.
Senegal Futbol Federasyonu ise 2 gün önce Mane'nin, takımının ilk maçında forma giyemeyeceğini duyurmuştu.
A Grubu'nda yer alan Senegal, ilk maçını 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile yapacak.