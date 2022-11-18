https://sputniknews.com.tr/20221118/sadio-maneden-senegale-kotu-haber-dunya-kupasinda-forma-giyemeyecek--1063584115.html

Sadio Mane'den Senegal'e kötü haber: Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Sadio Mane'den Senegal'e kötü haber: Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek

Senegalli yıldız oyuncu Sadio Mane, sakatlığı nedeniyle 2022 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T01:45+0300

2022-11-18T01:45+0300

2022-11-18T01:45+0300

spor

senegal

sadio mane

sakatlık

2022 dünya kupası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063584217_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_07d693b727c7948e908d30a54c23f145.jpg

Dünya Kupası'nda A Grubu'nda yer alan Senegal Milli Futbol Takımı'nın doktoru Manuel Afonso, Mane'nin sakatlığının henüz geçmediğini ve oyuncunun Dünya Kupası'nda yer alamayacağını açıkladı.Afonso, Mane'nin tedavisi için hala Almanya'nın Münih kentinde bulunduğunu ve ilerleyen günlerde ameliyat edileceğini kaydetti.Senegalli oyuncu, 8 Kasım'da formasını giydiği Bayern Münih'in Werder Bremen'i 6-1 yendiği karşılaşmada sakatlanmıştı.Teknik direktör Aliou Cisse, tendonundan sakatlanan 30 yaşındaki oyuncuyu Dünya Kupası kadrosuna dahil etmişti.Senegal Futbol Federasyonu ise 2 gün önce Mane'nin, takımının ilk maçında forma giyemeyeceğini duyurmuştu.A Grubu'nda yer alan Senegal, ilk maçını 21 Kasım Pazartesi günü Hollanda ile yapacak.

https://sputniknews.com.tr/20221115/katar-dunya-kupasi-sponsoru-budweiserin-bira-cadirlarinin-stadyum-cevresinden-tasinmasini-emretti-1063457907.html

senegal

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

senegal, sadio mane, sakatlık, 2022 dünya kupası