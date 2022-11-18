https://sputniknews.com.tr/20221118/ruslarin-cogu-ukraynadaki-harekat-nedeniyle-yilbasi-kutlamalarinin-mutevazi-olmasindan-yana-1063602021.html

Rusların çoğu, Ukrayna’daki harekat nedeniyle yılbaşı kutlamalarının mütevazı olmasından yana

Rusların çoğu, Ukrayna’daki harekat nedeniyle yılbaşı kutlamalarının mütevazı olmasından yana

Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM), Rus halkının Ukrayna’da özel askeri operasyonun devam ettiği dönemde yılbaşı kutlamalarının yapılıp yapılmaması... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T14:35+0300

2022-11-18T14:35+0300

2022-11-18T14:35+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

vtsiom

yılbaşı

kutlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051569014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c54fb686af2cbe81be3954b71bfef65.jpg

Kasım ayında gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre Rus vatandaşlarının yüzde 70’i, şehirlere yılbaşı için yeni pahalı süs ve ışıklandırmanın alınmaması şartıyla geçen yılki kutlamalardan kalan süslemelerin kullanılmasından yana.Bu arada katılımcıların yüzde 12’si, bu yıl şehirlerin süslenme ve ışıklandırılmasının yapılmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.Rusların çoğunluğu (yüzde 85’i) market, AVM ve yılbaşı panayırlarının süslenmesinden yana olduklarını belirtti. Yüzde 37’si süslemenin daha mütevazı bir şekilde yapılmasını doğru bulduklarını belirtti.Yılbaşı kutlamalarına gelince ankete katılanların ezici çoğunluğu (yüzde 96’sı) çocuklar için kutlamaların yapılması gerektiği görüşünü paylaştı. Ayrıca yüzde 89’u, şehirlerin meydanlarında geleneksel yılbaşı ağaçlarının dikilmesinden yana.Öte yandan ankete katılanların yüzde 54’ünün şimdiki şartlarda havai fişek gösterilerinin yapılmaması gerektiği görüşünde olduğu belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221117/kremlin-rusya-ukrayna-ile-ilgili-hedeflerine-hem-operasyon-hem-muzakere-yoluyla-ulasabilir---1063564736.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, vtsiom, yılbaşı, kutlama