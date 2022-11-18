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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221118/ruslarin-cogu-ukraynadaki-harekat-nedeniyle-yilbasi-kutlamalarinin-mutevazi-olmasindan-yana-1063602021.html
Rusların çoğu, Ukrayna’daki harekat nedeniyle yılbaşı kutlamalarının mütevazı olmasından yana
Rusların çoğu, Ukrayna’daki harekat nedeniyle yılbaşı kutlamalarının mütevazı olmasından yana
Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM), Rus halkının Ukrayna’da özel askeri operasyonun devam ettiği dönemde yılbaşı kutlamalarının yapılıp yapılmaması... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T14:35+0300
2022-11-18T14:35+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
vtsiom
yılbaşı
kutlama
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Kasım ayında gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre Rus vatandaşlarının yüzde 70’i, şehirlere yılbaşı için yeni pahalı süs ve ışıklandırmanın alınmaması şartıyla geçen yılki kutlamalardan kalan süslemelerin kullanılmasından yana.Bu arada katılımcıların yüzde 12’si, bu yıl şehirlerin süslenme ve ışıklandırılmasının yapılmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.Rusların çoğunluğu (yüzde 85’i) market, AVM ve yılbaşı panayırlarının süslenmesinden yana olduklarını belirtti. Yüzde 37’si süslemenin daha mütevazı bir şekilde yapılmasını doğru bulduklarını belirtti.Yılbaşı kutlamalarına gelince ankete katılanların ezici çoğunluğu (yüzde 96’sı) çocuklar için kutlamaların yapılması gerektiği görüşünü paylaştı. Ayrıca yüzde 89’u, şehirlerin meydanlarında geleneksel yılbaşı ağaçlarının dikilmesinden yana.Öte yandan ankete katılanların yüzde 54’ünün şimdiki şartlarda havai fişek gösterilerinin yapılmaması gerektiği görüşünde olduğu belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20221117/kremlin-rusya-ukrayna-ile-ilgili-hedeflerine-hem-operasyon-hem-muzakere-yoluyla-ulasabilir---1063564736.html
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rusya, ukrayna, vtsiom, yılbaşı, kutlama
rusya, ukrayna, vtsiom, yılbaşı, kutlama

Rusların çoğu, Ukrayna’daki harekat nedeniyle yılbaşı kutlamalarının mütevazı olmasından yana

14:35 18.11.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVARusya'da Noel hazırlıkları
Rusya'da Noel hazırlıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AFP 2022 / NATALIA KOLESNIKOVA
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Rus Kamuoyu Araştırma Merkezi (VTSIOM), Rus halkının Ukrayna’da özel askeri operasyonun devam ettiği dönemde yılbaşı kutlamalarının yapılıp yapılmaması gerektiği konusunda görüşlerini belirlemek üzere bir anket gerçekleştirdi.
Kasım ayında gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre Rus vatandaşlarının yüzde 70’i, şehirlere yılbaşı için yeni pahalı süs ve ışıklandırmanın alınmaması şartıyla geçen yılki kutlamalardan kalan süslemelerin kullanılmasından yana.
Bu arada katılımcıların yüzde 12’si, bu yıl şehirlerin süslenme ve ışıklandırılmasının yapılmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.
Rusların çoğunluğu (yüzde 85’i) market, AVM ve yılbaşı panayırlarının süslenmesinden yana olduklarını belirtti. Yüzde 37’si süslemenin daha mütevazı bir şekilde yapılmasını doğru bulduklarını belirtti.
Yılbaşı kutlamalarına gelince ankete katılanların ezici çoğunluğu (yüzde 96’sı) çocuklar için kutlamaların yapılması gerektiği görüşünü paylaştı. Ayrıca yüzde 89’u, şehirlerin meydanlarında geleneksel yılbaşı ağaçlarının dikilmesinden yana.
Öte yandan ankete katılanların yüzde 54’ünün şimdiki şartlarda havai fişek gösterilerinin yapılmaması gerektiği görüşünde olduğu belirtildi.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
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