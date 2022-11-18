https://sputniknews.com.tr/20221118/mitten-kuzey-irakta-pkk-operasyonu-kadin-yapilanmasi-sorumlularindan-norsin-afrin-olduruldu-1063587936.html
MİT'ten Kuzey Irak'ta PKK operasyonu: Kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin öldürüldü
MİT'ten Kuzey Irak'ta PKK operasyonu: Kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin öldürüldü
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T09:38+0300
2022-11-18T09:38+0300
2022-11-18T09:59+0300
türkiye
mit
pkk
kuzey irak
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak'ta nokta operasyon düzenledi.Gara bölgesindeki operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 terörist etkisiz hale getirildi.
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mit, pkk, kuzey irak
MİT'ten Kuzey Irak'ta PKK operasyonu: Kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin öldürüldü
09:38 18.11.2022 (güncellendi: 09:59 18.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Kuzey Irak'ta nokta operasyon düzenledi.
Gara bölgesindeki operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 terörist etkisiz hale getirildi.