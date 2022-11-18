https://sputniknews.com.tr/20221118/iranin-batisindaki-silahli-catismada-bir-albay-olduruldu--1063616449.html

İran'ın batısındaki silahlı çatışmada bir albay öldürüldü

İran'ın batısındaki silahlı çatışmada bir albay öldürüldü

İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir istihbarat subayının silahlı göstericilerle çatışmada hayatını kaybettiği... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

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albay

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İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nın haberine göre, ülkenin batısında yer alan Kirmanşah eyaletine bağlı Sehne ilçesinde 'silahlı isyancılarla' güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu istihbaratının Sehne ilçesindeki sorumlusu Albay Nadir Beyrami'nin öldürüldüğü belirtildi.Sehne Kaymakamı Cihanbahş Zengene Tebar olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kirmanşah'ın doğusundaki Sehne ilçesinde bir tören sırasında "bazı silahlı isyancıların" güvenlik güçlerine saldırdığını ve saldırıda Albay Beyrami'nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini söyledi.İranlı yetkili, saldırganların olayın hemen ardından yakalandığını ve yargı yetkililerine teslim edildiğini aktardı.İran'daki gösterilerTahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından 'başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle' gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise önceki gün yaptığı açıklamada, gösterilerde 342 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 50'den fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.Son olarak dün akşam Meşhed, Senendec ve Bukan kentlerindeki gösteriler sırasında biri yarbay 5 güvenlik görevlisinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221117/iranda-mahsa-emini-protestolari-1i-yarbay-3-guvenlik-gorevlisi-bicaklanarak-olduruldu-1063578507.html

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iran, protesto, protesto gösterisi, silahlı çatışma, albay