https://sputniknews.com.tr/20221118/iklim-aktivistleri-andy-warholun-tasarimina-sekiz-kilo-un-doktu-1063608316.html

İklim aktivistleri, Andy Warhol'un tasarımına sekiz kilo un döktü

İklim aktivistleri, Andy Warhol'un tasarımına sekiz kilo un döktü

Bir süredir sanat eserlerine yönelik eylemler yapan iklim aktivistleri, bu sefer de Milano'da Andy Warhol tarafından boyanan bir araca sekiz kilo un döktü. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T16:46+0300

2022-11-18T16:46+0300

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İklim aktivistleri, iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmaya çalışan çevreci protesto dalgasının bir parçası olarak Milano'da bulunan ABD'li sanatçı Andy Warhol tarafından boyanan bir arabanın üzerine un attı.'Last Generation' grubundan dört aktivist, Warhol'un retrospektifine ev sahipliği yapan Fabbrica del Vapore kültür merkezinde sergilenen renkli 1979 model BMW M1 aracının üzerine sekiz kilo un döktü. Gruptaki diğer iki kişi ellerini yere yapıştırdı ve güvenlik görevlileri tarafından sürüklendiği görüldü.Grup tarafından yapılan açıklamada, "Toplumumuzun değerlerinin ikiyüzlülüğünü vurgulamak için sanat eserleri hedef alındı. Doğanın eserlerlerinin, ekosistemlerin ve kendi yaşamımızın gerçekten yıkıma uğramasına kayıtsız kalırken sanat eserlerinin hasar alıyormuş gibi görünmesine mi öfkeleniyoruz cidden?" ifadeleri kullanıldı.Aktivistler ayrıca, diğer dört ülkede de benzer eylemlerin yapıldığını söyledi. Aynı grup iki hafta önce Roma'daki bir Van Gogh tablosuna bezelye çorbası fırlatmıştı.

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iklim, iklim değişikliği, iklim kriziyle mücadele, aktivist, eylem