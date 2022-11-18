https://sputniknews.com.tr/20221118/icisleri-bakani-soylu-pkk-abd-istihbaratinin-teror-orgutudur-1063614970.html

İçişleri Bakanı Soylu: PKK, ABD istihbaratının terör örgütüdür

İçişleri Bakanı Soylu: PKK, ABD istihbaratının terör örgütüdür

İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'nin sınırında terör devleti oluşturmak istediler. Bunun sahibi kim bilmiyor muyuz. Bu masa etrafında ABD'nin hakkını savunmak... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T21:26+0300

2022-11-18T21:26+0300

2022-11-18T22:09+0300

türkiye

pkk

süleyman soylu

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063600852_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_2493bc97ac8c38cf5fa70ed7f08fc9ea.jpg

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda gün boyu kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi. Bakan Soylu "Bir dış dünya var bize nasıl yaşayacağımızı söylüyor. Türkiye'nin başına belalar getirdiler. Bizi tezgahların içine sokmaya çalıştılar. Eğer onlara tabiyseniz en üst noktadasınız. Eğer kendi manevi değerinizi savunursanız her şeyle suçlanırsınız" dedi.Soylu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:"Cumhuriyet tarihinin en büyük terörle mücadelesini yapıyoruz" diyen Soylu, "Dağlarda teröristlerin kim olduğunu ve sayılarını biliyoruz. 'Terör örgütünü dağlarda hareket ettirmeyeceğiz' dedim. Şimdi hadi hareket etsinler bakalım. içerdeki yapıyı biliyoruz. Bizim derdimiz Mümbiç, Tel Rıfat, Kamışlı. Burada ABD'nın bizi nasıl kısatladığını biliyoruz" diye ekledi.Daha sonra Özkoç, Soylu’ya, “Neden haftaya açıklıyorsun, burada açıkla” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Soylu, “Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım, önümüzdeki hafta yaşatacağım” dedi.İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının gerçekleştiği gün, İdlib'de olduğunu anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:'Bu iftirayı atan Kılıçdaroğlu da şerefsizdir'Soylu, "Afyonu üreten ABD bütün dünyaya yaydı. Türkiye uyuşturucu ile mücadele ile uyuşturucunun rotasını değiştirdi. Biz gençleri uyuşturucudan korumak için her şeyi yapan ülkeyiz. 'Türkiye cari açığı kapatmak için kapatmak için uyuşturucu ticareti yaptı' demek şerefsizliktir. Bu iftirayı atan Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu devlete iftira attırmayız" dedi.'Kılıçdaroğlu iddialarını ispatlamaz ise şerefsizdir' sözü üzerine CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile tartışma yaşandı. Oturumu yöneten Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221118/icisleri-bakanliginin-butce-gorusmesinde-milletvekilleri-birbirinin-uzerine-yurudu-1063615263.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

pkk, süleyman soylu, abd