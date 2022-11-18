İçişleri Bakanı Soylu: PKK, ABD istihbaratının terör örgütüdür
21:26 18.11.2022 (güncellendi: 22:09 18.11.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
© AA
İçişleri Bakanı Soylu, "Türkiye'nin sınırında terör devleti oluşturmak istediler. Bunun sahibi kim bilmiyor muyuz. Bu masa etrafında ABD'nin hakkını savunmak, Yunanistan'ın hakkını savunmak bu gazi mecliste kimsenin haddine değil. PKK,ABD istihbaratının terör örgütüdür" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda gün boyu kendisine yöneltilen sorulara cevap verdi.
Bakan Soylu "Bir dış dünya var bize nasıl yaşayacağımızı söylüyor. Türkiye'nin başına belalar getirdiler. Bizi tezgahların içine sokmaya çalıştılar. Eğer onlara tabiyseniz en üst noktadasınız. Eğer kendi manevi değerinizi savunursanız her şeyle suçlanırsınız" dedi.
Soylu, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
"Uyuşturucu gibi, organize suç gibi konulara ne zaman girdik ,Türkiye'ye saldıranlar dört koldan saldırdılar. Kim milli bir duruş ortaya koymuşsa ona saldırdılar. Bu ülkede kırk yıllık terör var. FETÖ meselesi var. Türkiye'nin sınırında terör devleti oluşturmak istediler. Bunun sahibi kim bilmiyor muyuz. Bu masa etrafında ABD'nin hakkını savunmak, Yunanistan'ın hakkını savunmak bu gazi mecliste kimsenin haddine değil. PKK ABD istihbaratının terör örgütüdür."
"Cumhuriyet tarihinin en büyük terörle mücadelesini yapıyoruz" diyen Soylu, "Dağlarda teröristlerin kim olduğunu ve sayılarını biliyoruz. 'Terör örgütünü dağlarda hareket ettirmeyeceğiz' dedim. Şimdi hadi hareket etsinler bakalım. içerdeki yapıyı biliyoruz. Bizim derdimiz Mümbiç, Tel Rıfat, Kamışlı. Burada ABD'nın bizi nasıl kısatladığını biliyoruz" diye ekledi.
Daha sonra Özkoç, Soylu’ya, “Neden haftaya açıklıyorsun, burada açıkla” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Soylu, “Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım, önümüzdeki hafta yaşatacağım” dedi.
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının gerçekleştiği gün, İdlib'de olduğunu anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:
Ben patlamanın olduğu gün İdlib'deydim. Bir şehidimizin adına yapılan ana okulu açtık. İdlib'de 100 bin biriket ev yapılıyor. Oradaki insanlar orada kalsın diye gidiyorum. İdlib'den dönerken patlamanın telefonu geldi. Hemen İstanbul'a geldim. Esenlere Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek toplantı yaptık. 14 ev bastık. 13'ü boş çıktı. Esenlere gelenlerden mülakat aldık. Bizi Yunanistan'a kaçıracaklardı sözü kendisine ait. Hacı demek ki tüm koordinasyon yapan kişi. Azez'e gittik bir zanlı yakaladık. 6 vatandaşım ölmüş ben mahçup olmaz mıyım.
'Bu iftirayı atan Kılıçdaroğlu da şerefsizdir'
Soylu, "Afyonu üreten ABD bütün dünyaya yaydı. Türkiye uyuşturucu ile mücadele ile uyuşturucunun rotasını değiştirdi. Biz gençleri uyuşturucudan korumak için her şeyi yapan ülkeyiz. 'Türkiye cari açığı kapatmak için kapatmak için uyuşturucu ticareti yaptı' demek şerefsizliktir. Bu iftirayı atan Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu devlete iftira attırmayız" dedi.
'Kılıçdaroğlu iddialarını ispatlamaz ise şerefsizdir' sözü üzerine CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile tartışma yaşandı. Oturumu yöneten Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi.