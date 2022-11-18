Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221118/icisleri-bakanliginin-butce-gorusmesinde-milletvekilleri-birbirinin-uzerine-yurudu-1063615263.html
İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü
İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü
İçişleri Bakanlığı, 2023 Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çıkan tartışma sonrasında milletvekilleri birbirilerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T21:34+0300
2022-11-18T21:34+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
bütçe
cevdet yılmaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063615119_76:0:1628:873_1920x0_80_0_0_4256ff72c9781ed123482944ad0ed499.png
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü. Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirdiği esnada, söz alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sözlerinin ardından tartışma yaşandı.'Senin kaç paralık değerinin olduğunu herkes biliyor'Bakan Soylu, Şık’a “Parayı basanın sahibi olduğu bir insansın sen. Öyle haysiyetsizsin. Paraya satılıksın. Öyle bir adamsın sen. Senin 5 paralık değerin var. 5 paralık adamsın sen. Fiyatını söyle. Senin kaç paralık değerinin olduğunu herkes biliyor” ifadelerini kullandı.Tartışma sonrasında milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma 10 dakika ara verdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063615119_270:0:1434:873_1920x0_80_0_0_3d2ccd367a22835838f87d8c2c22c9de.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı, bütçe, cevdet yılmaz
içişleri bakanlığı, bütçe, cevdet yılmaz

İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü

21:34 18.11.2022
© İHAİçişleri Bakanlığı, 2023 Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çıkan tartışma sonrasında milletvekilleri birbirilerinin üzerine yürüdü.
İçişleri Bakanlığı, 2023 Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çıkan tartışma sonrasında milletvekilleri birbirilerinin üzerine yürüdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
İçişleri Bakanlığı, 2023 Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çıkan tartışma sonrasında milletvekilleri birbirilerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma 10 dakika ara verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü.
Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirdiği esnada, söz alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sözlerinin ardından tartışma yaşandı.

'Senin kaç paralık değerinin olduğunu herkes biliyor'

Bakan Soylu, Şık’a “Parayı basanın sahibi olduğu bir insansın sen. Öyle haysiyetsizsin. Paraya satılıksın. Öyle bir adamsın sen. Senin 5 paralık değerin var. 5 paralık adamsın sen. Fiyatını söyle. Senin kaç paralık değerinin olduğunu herkes biliyor” ifadelerini kullandı.
Tartışma sonrasında milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma 10 dakika ara verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала