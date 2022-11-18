https://sputniknews.com.tr/20221118/icisleri-bakanliginin-butce-gorusmesinde-milletvekilleri-birbirinin-uzerine-yurudu-1063615263.html

İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü

İçişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmesinde milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü

İçişleri Bakanlığı, 2023 Plan ve Bütçe Komisyonu’nda çıkan tartışma sonrasında milletvekilleri birbirilerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T21:34+0300

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türkiye

içişleri bakanlığı

bütçe

cevdet yılmaz

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 2021 yılı kesin hesap kanun teklifi, 2023 yılı bütçe kanun teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü. Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirdiği esnada, söz alan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık’ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sözlerinin ardından tartışma yaşandı.'Senin kaç paralık değerinin olduğunu herkes biliyor'Bakan Soylu, Şık’a “Parayı basanın sahibi olduğu bir insansın sen. Öyle haysiyetsizsin. Paraya satılıksın. Öyle bir adamsın sen. Senin 5 paralık değerin var. 5 paralık adamsın sen. Fiyatını söyle. Senin kaç paralık değerinin olduğunu herkes biliyor” ifadelerini kullandı.Tartışma sonrasında milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma 10 dakika ara verdi.

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içişleri bakanlığı, bütçe, cevdet yılmaz