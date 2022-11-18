https://sputniknews.com.tr/20221118/gokceadada-3-farkli-noktada-yangin-1063617157.html
Gökçeada’da 3 farklı noktada yangın
Gökçeada’da 3 farklı noktada yangın
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 farklı noktada yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T22:54+0300
2022-11-18T22:54+0300
2022-11-18T22:55+0300
türkiye
gökçeada
yangın
yangın söndürme
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Gökçeada ilçesinde Kuzu Limanı bölgesinde akşam saatlerinde 3 farklı noktada otluk yangını çıktı.Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.İhbar üzerine bölgeye Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/balikli-rum-hastanesinde-cikan-yangina-takipsizlik--1063552208.html
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gökçeada, yangın, yangın söndürme
gökçeada, yangın, yangın söndürme
Gökçeada’da 3 farklı noktada yangın
22:54 18.11.2022 (güncellendi: 22:55 18.11.2022) Abone ol
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 farklı noktada yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Gökçeada ilçesinde Kuzu Limanı bölgesinde akşam saatlerinde 3 farklı noktada otluk yangını çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.