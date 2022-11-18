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Gökçeada’da 3 farklı noktada yangın
Gökçeada’da 3 farklı noktada yangın
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 farklı noktada yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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gökçeada
yangın
yangın söndürme
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Gökçeada ilçesinde Kuzu Limanı bölgesinde akşam saatlerinde 3 farklı noktada otluk yangını çıktı.Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.İhbar üzerine bölgeye Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/balikli-rum-hastanesinde-cikan-yangina-takipsizlik--1063552208.html
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gökçeada, yangın, yangın söndürme
gökçeada, yangın, yangın söndürme

Gökçeada’da 3 farklı noktada yangın

22:54 18.11.2022 (güncellendi: 22:55 18.11.2022)
© DHAÇanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 farklı noktada yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 farklı noktada yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© DHA
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Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 farklı noktada yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Gökçeada ilçesinde Kuzu Limanı bölgesinde akşam saatlerinde 3 farklı noktada otluk yangını çıktı.
Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Gökçeada Belediyesi ve İlçe Orman İşletme Şefliğine bağlı ekipler yönlendirildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürüyor.
Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin İstanbul itfaiye Daire Başkanlığı hazırladığı raporda, yangının çıkış sebebinin tam olarak, sağlıklı şekilde tespit edilemediğini belirtti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
YAŞAM
Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına takipsizlik
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