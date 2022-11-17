https://sputniknews.com.tr/20221117/balikli-rum-hastanesinde-cikan-yangina-takipsizlik--1063552208.html

Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına takipsizlik

Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına takipsizlik

İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili soruşturma tamamlandı. Buna göre savcılık, yangının sebebinin tespit edilememesi ve hastane... 17.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-17T12:24+0300

2022-11-17T12:24+0300

2022-11-17T12:24+0300

yaşam

istanbul

balıklı rum hastanesi

yangın

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Zeytinburnu'nda bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.DHA'nın haberine göre, İstanbul'un en eski hastanelerinden Balıklı Rum Hastanesi'nin yaşlı bakımevi bölümünde 4 Ağustos'ta çıkan yangınla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.Yangının çıkış nedeni tespit edilemediHastane yönetim kurulu üyesi Harikliya İspangopulos, ifadesinde olay sebebi ile şikâyetçi olmadığını söylerken 'Mala zarar verme' suçuyla başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, şikayetçi olmaması sebebi ile kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.Kararda itfaiye raporuna göre yangının çıkış sebebinin tespit edilemediği, olay yeri inceleme raporuna göre ise bulgu olabilecek yanıcı, yakıcı, parlayıcı madde ve plastik bidona rastlanılmadığının tespit edildiği belirtildi. Atılı suçun şikâyete tabi olduğu ancak olay sebebiyle şikâyetçi olunmadığından takipsizlik kararı verildiği kaydedildi.

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istanbul, balıklı rum hastanesi, yangın