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Gaziantep'te polis midibüsü devrildi: 5 yaralı
Gaziantep'te polis midibüsü devrildi: 5 yaralı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
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gaziantep
polis
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Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandıMareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/gaziantepte-kadin-cinayeti-meslekten-ihrac-edilen-polis-esini-tabancayla-oldurdu--1063531425.html
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gaziantep, polis
gaziantep, polis

Gaziantep'te polis midibüsü devrildi: 5 yaralı

20:50 18.11.2022 (güncellendi: 20:55 18.11.2022)
© AAGaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.
Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı
Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.
Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gaziantep'te Derya Yavuz, hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yavuz (52) tarafından oturduğu sitenin girişinde tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski polis memuru Mehmet Yavuz'un yakalanması için çalışma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.11.2022
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Gaziantep'te kadın cinayeti: Meslekten ihraç edilen polis, eşini tabancayla öldürdü
16 Kasım, 23:35
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