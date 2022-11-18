https://sputniknews.com.tr/20221118/gaziantepte-polis-midibusu-devrildi-5-yarali-1063614425.html
Gaziantep'te polis midibüsü devrildi: 5 yaralı
Gaziantep'te polis midibüsü devrildi: 5 yaralı
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T20:50+0300
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2022-11-18T20:55+0300
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polis
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Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandıMareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221116/gaziantepte-kadin-cinayeti-meslekten-ihrac-edilen-polis-esini-tabancayla-oldurdu--1063531425.html
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gaziantep, polis
Gaziantep'te polis midibüsü devrildi: 5 yaralı
20:50 18.11.2022 (güncellendi: 20:55 18.11.2022) Abone ol
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobille çarpışan polis midibüsünün devrilmesi sonucu 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.
Gaziantep'te devrilen polis midibüsündeki 5 memur yaralandı
Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı'nda sürücüleri henüz öğrenilemeyen 27 SA 342 plakalı otomobille, Yavuzeli ilçesine göreve giden 27 UB 258 plakalı polis midibüsü çarpıştı.
Devrilen midibüsteki 5 çevik kuvvet personeli yaralandı.
Bölgeye yönlendirilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.