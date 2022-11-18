Türkiye
Rusya: Zelenskiy ve yandaşları, öldürülen her esirin hesabını verecek
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221118/endonezyada-69-buyuklugunde-deprem-1063609014.html
Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T17:12+0300
2022-11-18T17:26+0300
endonezya
dünya
deprem
usgs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png
USGS, Endonezya'nın Sumatra kentinin güneybatısında 6.9 ​​büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtildi.Bununla birlikte depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221111/tonga-aciklarinda-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1063327861.html
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/14/1042884015_143:0:984:631_1920x0_80_0_0_3c6dfb74bd2ddc254c558702be3bfeab.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
endonezya, deprem, usgs
endonezya, deprem, usgs

Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem

17:12 18.11.2022 (güncellendi: 17:26 18.11.2022)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
USGS, Endonezya'nın Sumatra kentinin güneybatısında 6.9 ​​büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtildi.
Bununla birlikte depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
DÜNYA
Tonga açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
11 Kasım, 14:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала