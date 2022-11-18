https://sputniknews.com.tr/20221118/endonezyada-69-buyuklugunde-deprem-1063609014.html
Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T17:12+0300
2022-11-18T17:12+0300
2022-11-18T17:26+0300
endonezya
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deprem
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USGS, Endonezya'nın Sumatra kentinin güneybatısında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.Depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtildi.Bununla birlikte depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221111/tonga-aciklarinda-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1063327861.html
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endonezya, deprem, usgs
Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
17:12 18.11.2022 (güncellendi: 17:26 18.11.2022) Abone ol
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Endonezya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
USGS, Endonezya'nın Sumatra kentinin güneybatısında 6.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin 10 kilometre derinlikte olduğunu belirtildi.
Bununla birlikte depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.