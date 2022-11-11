Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221111/tonga-aciklarinda-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1063327861.html
Tonga açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Tonga açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), güney Pasifik'teki Tonga adası açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapıldığını... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T14:43+0300
2022-11-11T14:54+0300
deprem
dünya
tonga
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/1042923097_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_73ff07dc7d9c32febb93ab1299338a04.jpg
USGS, Büyük Okyanus'ta yaklaşık 169 adadan oluşan bir ülke olan Tonga'nın Neiafu kentinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.Amerikan Samoası da dahil olmak üzere, merkez üssüne 300 kilometre mesafedeki bölgelerde tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceği bildirildi.Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220115/japonyada-tongadaki-yanardag-patlamasi-nedeniyle-tsunami-olustu-1052775395.html
tonga
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/1042923097_136:0:885:562_1920x0_80_0_0_380ca47d06efb51bce15fbecb2d26c79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
deprem, tonga, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem, tonga, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

Tonga açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

14:43 11.11.2022 (güncellendi: 14:54 11.11.2022)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), güney Pasifik'teki Tonga adası açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapıldığını duyurdu.
USGS, Büyük Okyanus'ta yaklaşık 169 adadan oluşan bir ülke olan Tonga'nın Neiafu kentinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Amerikan Samoası da dahil olmak üzere, merkez üssüne 300 kilometre mesafedeki bölgelerde tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceği bildirildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Tonga - yanardağ patlaması - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2022
YAŞAM
Japonya'da Tonga'daki yanardağ patlaması nedeniyle tsunami oluştu
15 Ocak, 21:40
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала