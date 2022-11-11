https://sputniknews.com.tr/20221111/tonga-aciklarinda-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1063327861.html

Tonga açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Tonga açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), güney Pasifik'teki Tonga adası açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapıldığını... 11.11.2022, Sputnik Türkiye

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deprem

dünya

tonga

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

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USGS, Büyük Okyanus'ta yaklaşık 169 adadan oluşan bir ülke olan Tonga'nın Neiafu kentinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.Amerikan Samoası da dahil olmak üzere, merkez üssüne 300 kilometre mesafedeki bölgelerde tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceği bildirildi.Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20220115/japonyada-tongadaki-yanardag-patlamasi-nedeniyle-tsunami-olustu-1052775395.html

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deprem, tonga, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)