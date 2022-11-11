https://sputniknews.com.tr/20221111/tonga-aciklarinda-71-buyuklugunde-deprem-tsunami-uyarisi-verildi-1063327861.html
Tonga açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Tonga açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), güney Pasifik'teki Tonga adası açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapıldığını... 11.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-11T14:43+0300
2022-11-11T14:43+0300
2022-11-11T14:54+0300
deprem
dünya
tonga
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
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USGS, Büyük Okyanus'ta yaklaşık 169 adadan oluşan bir ülke olan Tonga'nın Neiafu kentinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.Amerikan Samoası da dahil olmak üzere, merkez üssüne 300 kilometre mesafedeki bölgelerde tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceği bildirildi.Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20220115/japonyada-tongadaki-yanardag-patlamasi-nedeniyle-tsunami-olustu-1052775395.html
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deprem, tonga, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem, tonga, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
Tonga açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
14:43 11.11.2022 (güncellendi: 14:54 11.11.2022) Abone ol
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), güney Pasifik'teki Tonga adası açıklarında 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ve tsunami uyarısı yapıldığını duyurdu.
USGS, Büyük Okyanus'ta yaklaşık 169 adadan oluşan bir ülke olan Tonga'nın Neiafu kentinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Amerikan Samoası da dahil olmak üzere, merkez üssüne 300 kilometre mesafedeki bölgelerde tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceği bildirildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.