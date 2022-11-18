https://sputniknews.com.tr/20221118/cin-lideri-si-21-yuzyil-asya-pasifik-bolgesinin-yuzyili-1063589194.html
Çin lideri Şi: 21. yüzyıl Asya-Pasifik bölgesinin yüzyılı
Çin lideri Şi: 21. yüzyıl Asya-Pasifik bölgesinin yüzyılı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dünyada gerçekleşen çeşitli olaylar sonucunda Soğuk Savaş mantığının tekrardan yeşerdiğini söyledi. Şi, 21. yüzyılın... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T10:10+0300
2022-11-18T10:10+0300
2022-11-18T10:16+0300
dünya
çin
şi cinping
soğuk savaş
g20
asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063589037_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d2ff605ed915a44c461d7820ef710f42.jpg
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) Zirvesi'nde konuştu.Şi, "21. yüzyıl Asya-Pasifik bölgesinin yüzyılıdır. APEC, dünya nüfusunun üçte birini, dünya ekonomisinin yüzde 60'ından fazlasını ve tüm ticaretin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Dünya ekonomisinin en dinamik büyüme alanıdır" dedi.Bölgedeki ülkelerin halihazırda olağanüstü ekonomik sonuçlar elde ettiklerini belirten Şi, gelecekte de daha da şaşırtıcı bir hedefe ulaşabileceklerini vurguladı.'Asya-Pasifik güç mücadelesinin arenası haline gelmemeli'Öte yandan Asya-Pasifik büyük bir güç mücadelesinin arenası haline gelmemesi gerektiğine dikkat çeken Çin lideri, "Gücümüz ve zamanımız yeni bir Soğuk Savaş başlatma girişimine asla izin vermeyecek" değerlendirmesini yaptı.Dünyada Soğuk Savaş ideolojisinin geliştiğini ve uluslararası standartların çarpıtılması ile uluslararası çatışmalara müsamahanın olağan hale geldiğini söyleyen Şi, şöyle devam etti: "Gıda, enerji ve borç krizleri aynı anda ortaya çıkıyor. Birçok ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. İstikrarsızlık ve belirsizlik artıyor. Soğuk Savaş, hegemonya, tek taraflılık ve korumacılık ideolojisi gelişiyor. Uluslararası standartların çarpıtılması, ekonomik bağların koparılması, uluslararası çatışmaların körüklenmesi, kalkınma ve işbirliğinin engellenmesi olağan hale geldi ve bunların hepsi Asya-Pasifik bölgesinde barış ve kalkınma için zorluk teşkil ediyor."Asya-Pasifik'teki genel durumun 'istikrarlı olarak tanımlanabileceğini' belirten Şi, "Bölgesel işbirliği sürekli olarak yeni sonuçlar doğuruyor. Barışçıl kalkınma ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ana motif olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221117/sinin-trudeauyu-azarlama-videosuna-cin-disisleri-aciklama-getirdi-normal-fikir-alisverisi-1063565092.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/12/1063589037_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_bc6dcaf1a786ea4433890ffd37dfbb4a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
çin, şi cinping, soğuk savaş, g20, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
çin, şi cinping, soğuk savaş, g20, asya pasifik işbirliği örgütü (apec)
Çin lideri Şi: 21. yüzyıl Asya-Pasifik bölgesinin yüzyılı
10:10 18.11.2022 (güncellendi: 10:16 18.11.2022) Abone ol
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, dünyada gerçekleşen çeşitli olaylar sonucunda Soğuk Savaş mantığının tekrardan yeşerdiğini söyledi. Şi, 21. yüzyılın Asya-Pasifik bölgesinin çağı olduğunu, bu bölgenin ekonomide şimdiden büyük sonuçlar elde ettiğini ve gelecekte daha da fazlasını elde edeceğini söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu (APEC) Zirvesi'nde konuştu.
Şi, "21. yüzyıl Asya-Pasifik bölgesinin yüzyılıdır. APEC, dünya nüfusunun üçte birini, dünya ekonomisinin yüzde 60'ından fazlasını ve tüm ticaretin neredeyse yarısını oluşturmaktadır. Dünya ekonomisinin en dinamik büyüme alanıdır" dedi.
Bölgedeki ülkelerin halihazırda olağanüstü ekonomik sonuçlar elde ettiklerini belirten Şi, gelecekte de daha da şaşırtıcı bir hedefe ulaşabileceklerini vurguladı.
'Asya-Pasifik güç mücadelesinin arenası haline gelmemeli'
Öte yandan Asya-Pasifik büyük bir güç mücadelesinin arenası haline gelmemesi gerektiğine dikkat çeken Çin lideri, "Gücümüz ve zamanımız yeni bir Soğuk Savaş başlatma girişimine asla izin vermeyecek" değerlendirmesini yaptı.
Dünyada Soğuk Savaş ideolojisinin geliştiğini ve uluslararası standartların çarpıtılması ile uluslararası çatışmalara müsamahanın olağan hale geldiğini söyleyen Şi, şöyle devam etti: "Gıda, enerji ve borç krizleri aynı anda ortaya çıkıyor. Birçok ülkenin sosyo-ekonomik kalkınması ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. İstikrarsızlık ve belirsizlik artıyor. Soğuk Savaş, hegemonya, tek taraflılık ve korumacılık ideolojisi gelişiyor. Uluslararası standartların çarpıtılması, ekonomik bağların koparılması, uluslararası çatışmaların körüklenmesi, kalkınma ve işbirliğinin engellenmesi olağan hale geldi ve bunların hepsi Asya-Pasifik bölgesinde barış ve kalkınma için zorluk teşkil ediyor."
Asya-Pasifik'teki genel durumun 'istikrarlı olarak tanımlanabileceğini' belirten Şi, "Bölgesel işbirliği sürekli olarak yeni sonuçlar doğuruyor. Barışçıl kalkınma ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ana motif olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.