https://sputniknews.com.tr/20221118/bakan-soylu-haftaya-belediyelerin-teror-orgutlerine-nasil-peskes-cekildigini-aciklayacagim-1063620427.html

Bakan Soylu: Haftaya belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım

Bakan Soylu: Haftaya belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Engin Özkoç’un eleştirileriyle ilgili, “Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T23:36+0300

2022-11-18T23:36+0300

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türkiye

chp

engin özkoç

süleyman soylu

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü.Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirildiği esnada söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un eleştirileri üzerine Bakan Soylu, geçen yıl yaptığı bütçe sunumunda bir değerlendirme ortaya koyduğunu hatırlatarak, “Bu değerlendirmeden sonra devletin işleyişi içinde elbette PKK’nın yönettiği belediyelere nasıl terör örgütleri sızdırılmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde de böyle bir durum söz konusu mudur diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık” dedi.'Bütün belediyelerde terör örgütlerine neler yapıldığını göstereceğim haftaya göstereceğim'Ardından Soylu, 'Terör Soruşturmaları (Belediyeler)' yazılı kırmızı bir defter alıp havaya kaldırarak şunları söyledi:Daha sonra Özkoç, Soylu’ya, “Neden haftaya açıklıyorsun, burada açıkla” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Soylu, “Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım, önümüzdeki hafta yaşatacağım” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221118/icisleri-bakani-soylu-pkk-abd-istihbaratinin-teror-orgutudur-1063614970.html

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