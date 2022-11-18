https://sputniknews.com.tr/20221118/bakan-soylu-haftaya-belediyelerin-teror-orgutlerine-nasil-peskes-cekildigini-aciklayacagim-1063620427.html
Bakan Soylu: Haftaya belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım
Bakan Soylu: Haftaya belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Engin Özkoç’un eleştirileriyle ilgili, “Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T23:36+0300
2022-11-18T23:36+0300
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engin özkoç
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü.Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirildiği esnada söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un eleştirileri üzerine Bakan Soylu, geçen yıl yaptığı bütçe sunumunda bir değerlendirme ortaya koyduğunu hatırlatarak, “Bu değerlendirmeden sonra devletin işleyişi içinde elbette PKK’nın yönettiği belediyelere nasıl terör örgütleri sızdırılmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde de böyle bir durum söz konusu mudur diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık” dedi.'Bütün belediyelerde terör örgütlerine neler yapıldığını göstereceğim haftaya göstereceğim'Ardından Soylu, 'Terör Soruşturmaları (Belediyeler)' yazılı kırmızı bir defter alıp havaya kaldırarak şunları söyledi:Daha sonra Özkoç, Soylu’ya, “Neden haftaya açıklıyorsun, burada açıkla” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Soylu, “Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım, önümüzdeki hafta yaşatacağım” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221118/icisleri-bakani-soylu-pkk-abd-istihbaratinin-teror-orgutudur-1063614970.html
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chp, engin özkoç, süleyman soylu
chp, engin özkoç, süleyman soylu
Bakan Soylu: Haftaya belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini açıklayacağım
23:36 18.11.2022 (güncellendi: 23:39 18.11.2022) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP’li Engin Özkoç’un eleştirileriyle ilgili, “Önümüzdeki hafta basın toplantısı ile açıkladığımda sizin söylediğinizin nasıl yalan olduğunu, belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini söylerim” dedi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) 2021 Yılı Kesin Hesap Kanun Teklifi, 2023 Yılı Bütçe Kanun Teklifi ve Sayıştay raporları görüşüldü.
Komisyonda milletvekillerinin bütçeye ilişkin görüş bildirildiği esnada söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un eleştirileri üzerine Bakan Soylu, geçen yıl yaptığı bütçe sunumunda bir değerlendirme ortaya koyduğunu hatırlatarak, “Bu değerlendirmeden sonra devletin işleyişi içinde elbette PKK’nın yönettiği belediyelere nasıl terör örgütleri sızdırılmış ve orayı yönetmişlerse acaba diğer belediyelerde de böyle bir durum söz konusu mudur diye yaptığımız değerlendirmede bir sonuca ulaştık” dedi.
'Bütün belediyelerde terör örgütlerine neler yapıldığını göstereceğim haftaya göstereceğim'
Ardından Soylu, 'Terör Soruşturmaları (Belediyeler)' yazılı kırmızı bir defter alıp havaya kaldırarak şunları söyledi:
"Sonuç burada, kimseyi suçlamanın anlamı yok. Önümüzdeki hafta basın toplantısıyla açıkladığımda sizin söylediğinizin tamamının yalan olduğunu, belediyelerin terör örgütlerine nasıl peşkeş çekildiğini göreceksiniz. Bütün devlet bilgileri ve belgeleriyle Mersin ve İstanbul büyükşehir belediyeleri ile Adana Seyhan, İstanbul Ataşehir belediyeleri dahil bütün belediyelerle ilgili terör örgütlerine neler yapıldığı ortaya çıkacak. Öyle yok. hem HDP/PKK ile anlaşma yapacaksın hem de terör örgütünün üyelerini oraya koyacaksın hem de 'Bunun suçlusu İçişleri Bakanı'dır.' diyeceksin. Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım, önümüzdeki hafta açıklayacağım."
Daha sonra Özkoç, Soylu’ya, “Neden haftaya açıklıyorsun, burada açıkla” diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Soylu, “Sana o keyfi bu akşam yaşatmayacağım, önümüzdeki hafta yaşatacağım” dedi.