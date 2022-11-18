Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221118/bakan-kurum-ilk-evim-ilk-is-yerim-projesinde-arsa-ve-is-yerine-basvuru-sayilarini-acikladi-1063602202.html
Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayılarını açıkladı
Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayılarını açıkladı
Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T14:47+0300
2022-11-18T14:47+0300
türkiye
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
sosyal konut
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062702956_0:107:1778:1107_1920x0_80_0_0_e98faefccee59bfae44131a08d0e87e3.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne başvuru sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/tokide-ilk-kuralar-cekiliyor-sosyal-konutlarda-12-il-icin-takvim-belli-oldu-1063143938.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/19/1062702956_80:0:1699:1214_1920x0_80_0_0_1426c398f42c38c50db4a7da567ef49a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut
murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayılarını açıkladı

14:47 18.11.2022
© İHAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 18.11.2022
© İHA
Abone olTelegram
Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne başvuru sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
TOKİ - Ev - inşaat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
TÜRKİYE
TOKİ'de ilk kuralar çekiliyor: Sosyal konutlarda 12 il için takvim belli oldu
7 Kasım, 10:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала