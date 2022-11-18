https://sputniknews.com.tr/20221118/bakan-kurum-ilk-evim-ilk-is-yerim-projesinde-arsa-ve-is-yerine-basvuru-sayilarini-acikladi-1063602202.html

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayılarını açıkladı

Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayılarını açıkladı

Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T14:47+0300

2022-11-18T14:47+0300

2022-11-18T14:47+0300

türkiye

murat kurum

çevre ve şehircilik bakanlığı

sosyal konut

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne başvuru sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221107/tokide-ilk-kuralar-cekiliyor-sosyal-konutlarda-12-il-icin-takvim-belli-oldu-1063143938.html

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