https://sputniknews.com.tr/20221118/bakan-kurum-ilk-evim-ilk-is-yerim-projesinde-arsa-ve-is-yerine-basvuru-sayilarini-acikladi-1063602202.html
Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayılarını açıkladı
Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayılarını açıkladı
Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı. 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T14:47+0300
2022-11-18T14:47+0300
2022-11-18T14:47+0300
türkiye
murat kurum
çevre ve şehircilik bakanlığı
sosyal konut
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne başvuru sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/tokide-ilk-kuralar-cekiliyor-sosyal-konutlarda-12-il-icin-takvim-belli-oldu-1063143938.html
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murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut
murat kurum, çevre ve şehircilik bakanlığı, sosyal konut
Bakan Kurum, İlk Evim İlk İş Yerim projesinde arsa ve iş yerine başvuru sayılarını açıkladı
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Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" kapsamında, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi"ne başvuru sayılarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Proje kapsamında arsa için 1 milyon 177 bin 56 başvuru yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, "Müstakil arsa için 956 bin 79, müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.