https://sputniknews.com.tr/20221107/tokide-ilk-kuralar-cekiliyor-sosyal-konutlarda-12-il-icin-takvim-belli-oldu-1063143938.html

TOKİ'de ilk kuralar çekiliyor: Sosyal konutlarda 12 il için takvim belli oldu

TOKİ'de ilk kuralar çekiliyor: Sosyal konutlarda 12 il için takvim belli oldu

TOKİ kura çekimi, sosyal konut başvurusunda bulunan birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. İlk kuralar Şırnak ve Ardahan'da noter huzurunda ve... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T10:35+0300

2022-11-07T10:35+0300

2022-11-07T10:35+0300

türkiye

toki

sosyal konut

çekiliş

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TOKİ sosyal konut kura çekimi için geri sayım başladı. 5 milyonu aşkın kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ sosyal konut projesinin ardından, kura çekiminin yapılacağı tarihler, Bakan Kurum'un açıklamaları sonrasında belli oldu.Sosyal medyadan paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacaklarını açıkladı.Noter huzurunda gerçekleştirilen ve canlı yayımlanan ilk kuralar Şırnak ve Ardahan'da çekiliyor.Hangi ilde ne zaman kura çekilecek?Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konutTOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi:Bakan Kurum: Noter huzurunda çekeceğizTOKİ kura çekimi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum ise "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kuralar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek." ifadelerinde bulundu.TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvurularını tamamladı ve başvurular 31 Ekim tarihi itibariyle sona erdi.TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.

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toki, sosyal konut, çekiliş