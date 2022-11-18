https://sputniknews.com.tr/20221118/abdden-vatandaslarina-uyari-turk-ordusu-operasyona-hazirlaniyor-bu-alanlardan-uzak-durun--1063616788.html

ABD’den vatandaşlarına uyarı: Türk ordusu operasyona hazırlanıyor, bu alanlardan uzak durun

ABD’den vatandaşlarına uyarı: Türk ordusu operasyona hazırlanıyor, bu alanlardan uzak durun

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, "Önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak'ta potansiyel Türk askeri harekatına ilişkin güvenilir açık kaynaklı raporları... 18.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-18T22:34+0300

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askeri operasyon

uyarı

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ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu, bugün resmi internet sitesi üzerinden ABD vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayımladı.ABD’nin mesajında “ABD Erbil Başkonsolosluğu, önümüzdeki günlerde Kuzey Suriye ve Kuzey Irak’ta potansiyel Türk askeri harekatına ilişkin güvenilir açık kaynaklı raporları izliyor. ABD hükümeti, ABD vatandaşlarına bu alanlardan uzak durmalarını şiddetle tavsiye etmeye devam ediyor” denildi.'Sınır bölgelerinden kaçının, yerel medyayı izleyin'Uyarıda, ABD vatandaşlarının dikkat etmesi gereken noktalar olarak ‘Sınır bölgelerinden kaçının’, ‘Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun’, ‘Düşük bir profil tutun’, ‘Güncellemeler için yerel medyayı izleyin’ ifadeleri kullanıldı.Sözcü'nün aktardığına göre, uyarı mesajının sonunda “Dışişleri Bakanlığı’nın Irak için Seyahat Danışmanlığı, terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklık ve Irak Misyonu’nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle 4. Seviye: Seyahat Etmeyin’de kalıyor” bilgisi paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20221118/mitten-kuzey-irakta-pkk-operasyonu-kadin-yapilanmasi-sorumlularindan-norsin-afrin-olduruldu-1063587936.html

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abd, irak, erbil, tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), operasyon, askeri operasyon, uyarı