https://sputniknews.com.tr/20221118/abdde-7-senatorden-federal-ticaret-komisyonuna-mektup-muskin-twitterini-sorusturun-1063582614.html
ABD'de 7 senatörden Federal Ticaret Komisyonu'na mektup: Musk'ın Twitter'ını soruşturun
ABD'de 7 senatörden Federal Ticaret Komisyonu'na mektup: Musk'ın Twitter'ını soruşturun
ABD'de 7 Demokrat senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) yazdıkları mektupta, Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'ın soruşturulması için... 18.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-18T00:12+0300
2022-11-18T00:12+0300
2022-11-18T00:12+0300
ekonomi
elon musk
twitter
satın alma
ftc
mektup
senatör
abd
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Senatörlerin FTC'ye yazdığı mektupta, Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'ın kullanıcılarının aleyhine çalışıp çalışmadığının ve FTC ile Twitter arasında imzalanan uzlaşma kararının ihlal edilip edilmediğinin soruşturulması talep edildi.FTC'den şirkete ya da kuralları ihlal eden ilgili şahıslara karşı ilgili adımların belirlenmesi çağrısı da yapılan mektupta, "Son haftalarda Twitter'ın yeni patronu Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı. Ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdi" ifadesine yer verildi.Musk'ın Twitter'ı alması FTC'yi 'endişelendirmişti'Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini 'tek yönetici' yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti.Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı.Bunun üzerine FTC, Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221117/twitterda-yol-ayrimi-musktan-ya-uzun-saatler-yogun-calismayi-kabul-edin-ya-da-terk-edin-resti-1063553549.html
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elon musk, twitter , satın alma, ftc, mektup, senatör, abd
elon musk, twitter , satın alma, ftc, mektup, senatör, abd
ABD'de 7 senatörden Federal Ticaret Komisyonu'na mektup: Musk'ın Twitter'ını soruşturun
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ABD'de 7 Demokrat senatör, ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) yazdıkları mektupta, Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'ın soruşturulması için mektup yazdı.
Senatörlerin FTC'ye yazdığı mektupta, Elon Musk'ın satın almasının ardından Twitter'ın kullanıcılarının aleyhine çalışıp çalışmadığının ve FTC ile Twitter arasında imzalanan uzlaşma kararının ihlal edilip edilmediğinin soruşturulması talep edildi.
FTC'den şirkete ya da kuralları ihlal eden ilgili şahıslara karşı ilgili adımların belirlenmesi çağrısı da yapılan mektupta, "Son haftalarda Twitter'ın yeni patronu Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı. Ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdi" ifadesine yer verildi.
Musk'ın Twitter'ı alması FTC'yi 'endişelendirmişti'
Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i görevden almıştı.
Şirkette yönetim kurulunu feshederek kendisini 'tek yönetici' yapan Musk, Twitter çalışanlarının yarısının işine son vermişti.
Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlanmıştı.
Bunun üzerine FTC, Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ettiklerini bildirmişti.