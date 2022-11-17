Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
AKŞAM POSTASI
Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan konuların ele alındığı; politikacı, uzman ve gazetecilerin yorumlarıyla katkı sunduğu Atilla Güner'le Akşam Postası, hafta içi her akşam dinleyicilerle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/yavuzyilmaz-amasrada-patlama-geldigi-sirada-merkez-gaz-izleme-odasindakiler-televizyon-izlemisler-1063577013.html
Yavuzyılmaz: Amasra'da patlama geldiği sırada, merkez gaz izleme odasındakiler televizyon izlemiş
Yavuzyılmaz: Amasra'da patlama geldiği sırada, merkez gaz izleme odasındakiler televizyon izlemiş
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, “Denetimde merkez gaz izleme servisinin odasında... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T21:49+0300
2022-11-17T21:51+0300
akşam postasi
amasra
maden
amasra maden kazası araştırma komisyonu
deniz yavuzyılmaz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063512396_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_9bc46fdf3fb32bc478c722d26e7f2303.jpg
Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim’de 42 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan facianın tüm yönleriyle araştırılarak, benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, dün AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Başkanlığı'nda toplandı.Komisyonda milletvekillerinin konuşması sırasında, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Komisyon Başkanı Taner Yıldız arasında tartışma çıktı.Deniz Yavuzyılmaz, Taner Yıldız'a, "Kurum yetkililerini savunuyorsun" dedi. Taner Yıldız ise, "Ben neyi savunacağım, nedir derdin? Ben gerçeği kapatmaya mı çalışıyorum?" sözleri ile karşılık verdi. Yavuzyılmaz da "Evet, aynen öyle" derken, Taner Yıldız, "İftira atıyorsunuz, haddinizi aşmayın" diyerek tepki gösterdi.Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Yavuzyılmaz, “Denetimde merkez gaz izleme servisinin odasında televizyon olduğu ortaya çıkmış. Otobanda 250 km hızla ilerleyen bir arabanın şoförünun televizyon izlemesi gibi” dedi.Deniz Yavuzyılmaz’ın anlattıkları:'Şapkanızın uçması gerekir''Televizyon izlemişler'
amasra
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/10/1063512396_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_d38079ce9e111db404808f9d31bc3909.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
amasra, maden, amasra maden kazası araştırma komisyonu, deniz yavuzyılmaz
amasra, maden, amasra maden kazası araştırma komisyonu, deniz yavuzyılmaz

Yavuzyılmaz: Amasra'da patlama geldiği sırada, merkez gaz izleme odasındakiler televizyon izlemiş

21:49 17.11.2022 (güncellendi: 21:51 17.11.2022)
© SputnikAkşam Postası - Podcast için görsel
Akşam Postası - Podcast için görsel - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, “Denetimde merkez gaz izleme servisinin odasında televizyon olduğu ortaya çıkmış. Otobanda 250 km hızla ilerleyen bir arabanın şoförünun televizyon izlemesi gibi” dedi.
Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim’de 42 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan facianın tüm yönleriyle araştırılarak, benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, dün AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Başkanlığı'nda toplandı.

Komisyonda milletvekillerinin konuşması sırasında, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Komisyon Başkanı Taner Yıldız arasında tartışma çıktı.

Deniz Yavuzyılmaz, Taner Yıldız'a, "Kurum yetkililerini savunuyorsun" dedi. Taner Yıldız ise, "Ben neyi savunacağım, nedir derdin? Ben gerçeği kapatmaya mı çalışıyorum?" sözleri ile karşılık verdi. Yavuzyılmaz da "Evet, aynen öyle" derken, Taner Yıldız, "İftira atıyorsunuz, haddinizi aşmayın" diyerek tepki gösterdi.

Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Yavuzyılmaz, “Denetimde merkez gaz izleme servisinin odasında televizyon olduğu ortaya çıkmış. Otobanda 250 km hızla ilerleyen bir arabanın şoförünun televizyon izlemesi gibi” dedi.

Deniz Yavuzyılmaz’ın anlattıkları:
“Taner Yıldız da benim gibi mühendis. Dolayısıyla mühendislik tekniği olarak satranç tahtasının iki tarafında durmuş oluyoruz. Taner beyden aldığım yanıta göre toplantıdan sonra nereye taşıyabileceğimden endişe ettiği için direnç gösteriyor. O nedenle benim ve CHP milletvekilleri olarak soru sormamıza mümkün olduğunca engel olmaya çalışıyor ama toplantının süresi 9 saat olduğunda ayakta kalan, istediği soruları sorup, o soruların yanıtlarını alıp gerçeği ortaya çıkarmak konusunda daha büyük bir avantaj sağlıyor.”

'Şapkanızın uçması gerekir'

"Merkez gaz izleme sisteminde 1.69 olarak metan gazının seviyesi tespit edildiğinde, metan gazı sensörü çalışılan yerden uzakta olduğu için gerçekte çalışılan yerdeki metanın oranı patlama limitini zaten aşmış vaziyette. Sorun burada. Orada sadece seyyar sensör var onun da akıbeti belli değil çünkü patlamanın 2 bin derecelik bir ısısı var. Madenin o kısmında yangın devam ediyor, yangın dursa bile oradan bilgi almak çok da mümkün olmayacak. Hava hızının oradaki metan gazı seviyesinin yüksekliği 1 haftalık ya da 1 aylık periyotta yüksek olduğu tespit edildiğinde müdahale edip, hava hızı arttırmaları gerekiyordu. Hava hızının iki kat arttırmış olsalardı şu anda biz patlamayı konuşmuyor olacaktık. Madene girdiğinizde başınızda şapka varsa onun uçması gerekir, ama madenciler bunun aksine içerisinin sıcak olduğunu zaten söylüyor."

'Televizyon izlemişler'

"Patlamanın olmadığı zamanlarda, ‘metan gazı yükselmiştir, zaman zaman yükseldi sınırı aştığı doğrudur ama biz geçici çözümler yaptık’ diyorlar. 16-17 Eylül tarihleri arasında metan gazı yüzde 2’yi geçmiş ve düşürmek için geçen zaman 6 saat 12 dakika. Olması gereken veri yüzde 1’in altı. O kadar yoğun metan gazı birikimi gerçekleşmiş ki 6 saat 12 dakika boyunca risk devam ediyor. Onlar olaya şu gözle bakıyorlar, patlama olmadıysa sorun yok. Patlama olunca da neden oldu, sorun yoktu ki diyorlar. Neredeyse KHK çıkartıp bu patlamayla ilgili Türkiye’de maden ocaklarında hiçbir tedbir alınmadan patlama olmasını yasaklayacaklar. Patlamadan 3 gün önceye kadar yapılan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapmış olduğu denetimde merkez gaz izleme servisinin odasında televizyon olduğu ortaya çıkmış. Televizyon odası yapılmış. Metan gazı birikip patlama hızının 0.1 saniye olduğu, patladığında 800 metre ilerleyen yani o derece tedbirlerin alınması gereken bir durum var ama televizyon izliyorlar. Otobanda 250 km hızla ilerleyen bir arabanın şoförünun televizyon izlemesi gibi."


KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала