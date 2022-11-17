https://sputniknews.com.tr/20221117/yavuzyilmaz-amasrada-patlama-geldigi-sirada-merkez-gaz-izleme-odasindakiler-televizyon-izlemisler-1063577013.html
Yavuzyılmaz: Amasra'da patlama geldiği sırada, merkez gaz izleme odasındakiler televizyon izlemiş
Yavuzyılmaz: Amasra'da patlama geldiği sırada, merkez gaz izleme odasındakiler televizyon izlemiş
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, “Denetimde merkez gaz izleme servisinin odasında... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T21:49+0300
2022-11-17T21:49+0300
2022-11-17T21:51+0300
akşam postasi
amasra
maden
amasra maden kazası araştırma komisyonu
deniz yavuzyılmaz
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Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim’de 42 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan facianın tüm yönleriyle araştırılarak, benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, dün AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Başkanlığı'nda toplandı.Komisyonda milletvekillerinin konuşması sırasında, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Komisyon Başkanı Taner Yıldız arasında tartışma çıktı.Deniz Yavuzyılmaz, Taner Yıldız'a, "Kurum yetkililerini savunuyorsun" dedi. Taner Yıldız ise, "Ben neyi savunacağım, nedir derdin? Ben gerçeği kapatmaya mı çalışıyorum?" sözleri ile karşılık verdi. Yavuzyılmaz da "Evet, aynen öyle" derken, Taner Yıldız, "İftira atıyorsunuz, haddinizi aşmayın" diyerek tepki gösterdi.Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Yavuzyılmaz, “Denetimde merkez gaz izleme servisinin odasında televizyon olduğu ortaya çıkmış. Otobanda 250 km hızla ilerleyen bir arabanın şoförünun televizyon izlemesi gibi” dedi.Deniz Yavuzyılmaz’ın anlattıkları:'Şapkanızın uçması gerekir''Televizyon izlemişler'
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amasra, maden, amasra maden kazası araştırma komisyonu, deniz yavuzyılmaz
amasra, maden, amasra maden kazası araştırma komisyonu, deniz yavuzyılmaz
Yavuzyılmaz: Amasra'da patlama geldiği sırada, merkez gaz izleme odasındakiler televizyon izlemiş
21:49 17.11.2022 (güncellendi: 21:51 17.11.2022) Abone ol
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz, “Denetimde merkez gaz izleme servisinin odasında televizyon olduğu ortaya çıkmış. Otobanda 250 km hızla ilerleyen bir arabanın şoförünun televizyon izlemesi gibi” dedi.
Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 14 Ekim’de 42 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan facianın tüm yönleriyle araştırılarak, benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, dün AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız Başkanlığı'nda toplandı.
Komisyonda milletvekillerinin konuşması sırasında, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ve Komisyon Başkanı Taner Yıldız arasında tartışma çıktı.
Deniz Yavuzyılmaz, Taner Yıldız'a, "Kurum yetkililerini savunuyorsun" dedi. Taner Yıldız ise, "Ben neyi savunacağım, nedir derdin? Ben gerçeği kapatmaya mı çalışıyorum?" sözleri ile karşılık verdi. Yavuzyılmaz da "Evet, aynen öyle" derken, Taner Yıldız, "İftira atıyorsunuz, haddinizi aşmayın" diyerek tepki gösterdi.
Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk olan Yavuzyılmaz, “Denetimde merkez gaz izleme servisinin odasında televizyon olduğu ortaya çıkmış. Otobanda 250 km hızla ilerleyen bir arabanın şoförünun televizyon izlemesi gibi” dedi.
Deniz Yavuzyılmaz’ın anlattıkları:
“Taner Yıldız da benim gibi mühendis. Dolayısıyla mühendislik tekniği olarak satranç tahtasının iki tarafında durmuş oluyoruz. Taner beyden aldığım yanıta göre toplantıdan sonra nereye taşıyabileceğimden endişe ettiği için direnç gösteriyor. O nedenle benim ve CHP milletvekilleri olarak soru sormamıza mümkün olduğunca engel olmaya çalışıyor ama toplantının süresi 9 saat olduğunda ayakta kalan, istediği soruları sorup, o soruların yanıtlarını alıp gerçeği ortaya çıkarmak konusunda daha büyük bir avantaj sağlıyor.”
'Şapkanızın uçması gerekir'
"Merkez gaz izleme sisteminde 1.69 olarak metan gazının seviyesi tespit edildiğinde, metan gazı sensörü çalışılan yerden uzakta olduğu için gerçekte çalışılan yerdeki metanın oranı patlama limitini zaten aşmış vaziyette. Sorun burada. Orada sadece seyyar sensör var onun da akıbeti belli değil çünkü patlamanın 2 bin derecelik bir ısısı var. Madenin o kısmında yangın devam ediyor, yangın dursa bile oradan bilgi almak çok da mümkün olmayacak. Hava hızının oradaki metan gazı seviyesinin yüksekliği 1 haftalık ya da 1 aylık periyotta yüksek olduğu tespit edildiğinde müdahale edip, hava hızı arttırmaları gerekiyordu. Hava hızının iki kat arttırmış olsalardı şu anda biz patlamayı konuşmuyor olacaktık. Madene girdiğinizde başınızda şapka varsa onun uçması gerekir, ama madenciler bunun aksine içerisinin sıcak olduğunu zaten söylüyor."
'Televizyon izlemişler'
"Patlamanın olmadığı zamanlarda, ‘metan gazı yükselmiştir, zaman zaman yükseldi sınırı aştığı doğrudur ama biz geçici çözümler yaptık’ diyorlar. 16-17 Eylül tarihleri arasında metan gazı yüzde 2’yi geçmiş ve düşürmek için geçen zaman 6 saat 12 dakika. Olması gereken veri yüzde 1’in altı. O kadar yoğun metan gazı birikimi gerçekleşmiş ki 6 saat 12 dakika boyunca risk devam ediyor. Onlar olaya şu gözle bakıyorlar, patlama olmadıysa sorun yok. Patlama olunca da neden oldu, sorun yoktu ki diyorlar. Neredeyse KHK çıkartıp bu patlamayla ilgili Türkiye’de maden ocaklarında hiçbir tedbir alınmadan patlama olmasını yasaklayacaklar. Patlamadan 3 gün önceye kadar yapılan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapmış olduğu denetimde merkez gaz izleme servisinin odasında televizyon olduğu ortaya çıkmış. Televizyon odası yapılmış. Metan gazı birikip patlama hızının 0.1 saniye olduğu, patladığında 800 metre ilerleyen yani o derece tedbirlerin alınması gereken bir durum var ama televizyon izliyorlar. Otobanda 250 km hızla ilerleyen bir arabanın şoförünun televizyon izlemesi gibi."