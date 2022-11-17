Yavuzyılmaz: Amasra'da patlama geldiği sırada, merkez gaz izleme odasındakiler televizyon izlemiş

"Patlamanın olmadığı zamanlarda, ‘metan gazı yükselmiştir, zaman zaman yükseldi sınırı aştığı doğrudur ama biz geçici çözümler yaptık’ diyorlar. 16-17 Eylül tarihleri arasında metan gazı yüzde 2’yi geçmiş ve düşürmek için geçen zaman 6 saat 12 dakika. Olması gereken veri yüzde 1’in altı. O kadar yoğun metan gazı birikimi gerçekleşmiş ki 6 saat 12 dakika boyunca risk devam ediyor. Onlar olaya şu gözle bakıyorlar, patlama olmadıysa sorun yok. Patlama olunca da neden oldu, sorun yoktu ki diyorlar. Neredeyse KHK çıkartıp bu patlamayla ilgili Türkiye’de maden ocaklarında hiçbir tedbir alınmadan patlama olmasını yasaklayacaklar. Patlamadan 3 gün önceye kadar yapılan Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapmış olduğu denetimde merkez gaz izleme servisinin odasında televizyon olduğu ortaya çıkmış. Televizyon odası yapılmış. Metan gazı birikip patlama hızının 0.1 saniye olduğu, patladığında 800 metre ilerleyen yani o derece tedbirlerin alınması gereken bir durum var ama televizyon izliyorlar. Otobanda 250 km hızla ilerleyen bir arabanın şoförünun televizyon izlemesi gibi."





