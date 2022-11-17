https://sputniknews.com.tr/20221117/ukraynali-askerler-hersonda-rus-yanlisi-39-aktivisti-kursuna-dizdi-1063575117.html
Ukraynalı askerler, Herson’da Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizdi
Ukraynalı askerler, Herson’da Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizdi
Ukraynalı askerlerin, Herson şehrinde Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizerek idam ettiği, 74 kişinin daha bilinmeyen yöne götürüldüğü belirtildi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T20:32+0300
2022-11-17T20:32+0300
2022-11-17T20:32+0300
ukrayna krizi
herson
kurşuna dizme
ukrayna
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063418778_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_7efbfa21e7af4ba42bb6175e2d3f0a38.jpg
RIA Novosti haber ajansına konuşan Acil Durumlar Servisi’nden bir kaynak, “Kurşuna dizilen kişilerin cesetleri ailelerine teslim edilmedi ve güya Rusya’nın işlediği askeri suçlarla ilgili mizansende kullanılması bekleniyor” ifadesini kullandı.Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, Herson’dan tahliye edilen vatandaşları da yıldırmaya çalıştığını anlatan kaynak, “Bu amaçla onların Herson’daki evlerini basıyorlar, mal varlıklarına zarar veriyorlar. Tüm bunların fotoğrafını ve videosunu çekerek yıldırma amacıyla Herson bölgesinin sol yakasında bulunan ev sahiplerine gönderiyorlar” diye anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/associated-press-hersonda-rusyayla-isbirligi-yapanlar-direklere-baglaniyor-1063418287.html
herson
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/0e/1063418778_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_b9894af3c2213a9e12364542ce6e7a02.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
herson, kurşuna dizme, ukrayna, rusya
herson, kurşuna dizme, ukrayna, rusya
Ukraynalı askerler, Herson’da Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizdi
Abone ol
Ukraynalı askerlerin, Herson şehrinde Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizerek idam ettiği, 74 kişinin daha bilinmeyen yöne götürüldüğü belirtildi.
RIA Novosti haber ajansına konuşan Acil Durumlar Servisi’nden bir kaynak, “Kurşuna dizilen kişilerin cesetleri ailelerine teslim edilmedi ve güya Rusya’nın işlediği askeri suçlarla ilgili mizansende kullanılması bekleniyor” ifadesini kullandı.
Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, Herson’dan tahliye edilen vatandaşları da yıldırmaya çalıştığını anlatan kaynak, “Bu amaçla onların Herson’daki evlerini basıyorlar, mal varlıklarına zarar veriyorlar. Tüm bunların fotoğrafını ve videosunu çekerek yıldırma amacıyla Herson bölgesinin sol yakasında bulunan ev sahiplerine gönderiyorlar” diye anlattı.