https://sputniknews.com.tr/20221117/ukraynali-askerler-hersonda-rus-yanlisi-39-aktivisti-kursuna-dizdi-1063575117.html

Ukraynalı askerler, Herson’da Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizdi

Ukraynalı askerler, Herson’da Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizdi

Ukraynalı askerlerin, Herson şehrinde Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizerek idam ettiği, 74 kişinin daha bilinmeyen yöne götürüldüğü belirtildi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

herson

kurşuna dizme

ukrayna

rusya

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RIA Novosti haber ajansına konuşan Acil Durumlar Servisi’nden bir kaynak, “Kurşuna dizilen kişilerin cesetleri ailelerine teslim edilmedi ve güya Rusya’nın işlediği askeri suçlarla ilgili mizansende kullanılması bekleniyor” ifadesini kullandı.Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, Herson’dan tahliye edilen vatandaşları da yıldırmaya çalıştığını anlatan kaynak, “Bu amaçla onların Herson’daki evlerini basıyorlar, mal varlıklarına zarar veriyorlar. Tüm bunların fotoğrafını ve videosunu çekerek yıldırma amacıyla Herson bölgesinin sol yakasında bulunan ev sahiplerine gönderiyorlar” diye anlattı.

https://sputniknews.com.tr/20221114/associated-press-hersonda-rusyayla-isbirligi-yapanlar-direklere-baglaniyor-1063418287.html

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herson, kurşuna dizme, ukrayna, rusya