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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221117/ukraynali-askerler-hersonda-rus-yanlisi-39-aktivisti-kursuna-dizdi-1063575117.html
Ukraynalı askerler, Herson’da Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizdi
Ukraynalı askerler, Herson’da Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizdi
Ukraynalı askerlerin, Herson şehrinde Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizerek idam ettiği, 74 kişinin daha bilinmeyen yöne götürüldüğü belirtildi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T20:32+0300
2022-11-17T20:32+0300
ukrayna krizi
herson
kurşuna dizme
ukrayna
rusya
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RIA Novosti haber ajansına konuşan Acil Durumlar Servisi’nden bir kaynak, “Kurşuna dizilen kişilerin cesetleri ailelerine teslim edilmedi ve güya Rusya’nın işlediği askeri suçlarla ilgili mizansende kullanılması bekleniyor” ifadesini kullandı.Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, Herson’dan tahliye edilen vatandaşları da yıldırmaya çalıştığını anlatan kaynak, “Bu amaçla onların Herson’daki evlerini basıyorlar, mal varlıklarına zarar veriyorlar. Tüm bunların fotoğrafını ve videosunu çekerek yıldırma amacıyla Herson bölgesinin sol yakasında bulunan ev sahiplerine gönderiyorlar” diye anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20221114/associated-press-hersonda-rusyayla-isbirligi-yapanlar-direklere-baglaniyor-1063418287.html
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herson, kurşuna dizme, ukrayna, rusya
herson, kurşuna dizme, ukrayna, rusya

Ukraynalı askerler, Herson’da Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizdi

20:32 17.11.2022
© AP Photo / LibkosAssociated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor
Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.11.2022
© AP Photo / Libkos
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Ukraynalı askerlerin, Herson şehrinde Rus yanlısı 39 aktivisti kurşuna dizerek idam ettiği, 74 kişinin daha bilinmeyen yöne götürüldüğü belirtildi.
RIA Novosti haber ajansına konuşan Acil Durumlar Servisi’nden bir kaynak, “Kurşuna dizilen kişilerin cesetleri ailelerine teslim edilmedi ve güya Rusya’nın işlediği askeri suçlarla ilgili mizansende kullanılması bekleniyor” ifadesini kullandı.
Ukraynalı aşırı milliyetçilerin, Herson’dan tahliye edilen vatandaşları da yıldırmaya çalıştığını anlatan kaynak, “Bu amaçla onların Herson’daki evlerini basıyorlar, mal varlıklarına zarar veriyorlar. Tüm bunların fotoğrafını ve videosunu çekerek yıldırma amacıyla Herson bölgesinin sol yakasında bulunan ev sahiplerine gönderiyorlar” diye anlattı.
Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2022
Ukrayna krizi
Associated Press: Herson’da Rusya’yla işbirliği yapanlar direklere bağlanıyor
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