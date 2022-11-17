https://sputniknews.com.tr/20221117/thynin-mobil-uygulamasindan-sehit-ve-gazi-yakinlarina-indirimli-bilet-satisi-basladi-1063577191.html
THY'nin mobil uygulamasından şehit ve gazi yakınlarına indirimli bilet satışı başladı
THY'nin mobil uygulamasından şehit ve gazi yakınlarına indirimli bilet satışı başladı
Türk Hava Yolları (THY) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gaziler ile şehit veya gazi yakınlarının belge ibraz etmeksizin indirimli bilet... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T22:02+0300
2022-11-17T22:02+0300
2022-11-17T22:02+0300
ekonomi
thy
türk hava yolları (thy)
şehit
gazi
bilet
bilet satışı
indirim
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THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurumun mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satışının başladığını duyurdu.Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY mobil uygulamasında gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirterek, "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.THY ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gazi, şehit veya gazi yakınlarının yüzde 50 indirimli bilet alabilmesi için bilgi paylaşımı yapılmasına dair protokol 14 Ekim'de imzalanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221115/thy-bae-ucuslarinda-kovid-19-tedbirlerinin-kaldirildigini-duyurdu-1063463392.html
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thy, türk hava yolları (thy), şehit, gazi, bilet, bilet satışı, indirim
thy, türk hava yolları (thy), şehit, gazi, bilet, bilet satışı, indirim
THY'nin mobil uygulamasından şehit ve gazi yakınlarına indirimli bilet satışı başladı
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Türk Hava Yolları (THY) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gaziler ile şehit veya gazi yakınlarının belge ibraz etmeksizin indirimli bilet almasına yönelik imzalanan protokolün uygulanmasına başlandı.
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, kurumun mobil uygulaması üzerinden indirimli bilet satışının başladığını duyurdu.
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, THY mobil uygulamasında gazi, şehit veya gazi yakınlarına yapılacak indirim seçeneğinin aktif hale geldiğini belirterek, "Gazi ile gazi ve şehit yakınları indirimli biletlerini artık mobil uygulamamızdan alabilirler. Sizlere minnettarız" ifadelerini kullandı.
THY ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında gazi, şehit veya gazi yakınlarının yüzde 50 indirimli bilet alabilmesi için bilgi paylaşımı yapılmasına dair protokol 14 Ekim'de imzalanmıştı.