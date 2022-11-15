https://sputniknews.com.tr/20221115/thy-bae-ucuslarinda-kovid-19-tedbirlerinin-kaldirildigini-duyurdu-1063463392.html

THY, BAE uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

THY, BAE uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) uçuşlarında Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını, bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi... 15.11.2022, Sputnik Türkiye

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2022-11-15T21:54+0300

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türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

kovid-19

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THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "Birleşik Arap Emirlikleri'nde uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadeleri kullanıldı.

türkiye

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thy, türk hava yolları (thy), kovid-19