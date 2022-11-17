https://sputniknews.com.tr/20221117/sebebi-belirsiz-cinde-cember-olan-koyunlar-12-gun-boyunca-dondu-1063566385.html
Sebebi belirsiz: Çin'de çember olan koyunlar 12 gün boyunca döndü
Sebebi belirsiz: Çin'de çember olan koyunlar 12 gün boyunca döndü
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'daki bir çiftlikte, çember oluşturarak 12 gün boyunca dönen koyunlar gündem oldu. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T15:53+0300
2022-11-17T15:53+0300
2022-11-17T15:56+0300
yaşam
koyun
çin
daire
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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da yer alan ve 34 ağıl bulunduran bir çiftliğin 13. ağılında onlarca koyunun çember oluşturarak 12 gün boyunca döndüğü görüldü.Yerel basının aktardığına göre 4 Kasım'da meydana gelen olaya dair sadece soyadı açıklanan çiftlik sahibi Miao, başlangıçta birkaç koyunun dönmeye başladığı, daha sonra tüm sürünün olaya dahil olduğunu belirtti.Koyunların 12 gün boyunca dair çizdiğini ifade eden Miao, çiftlikte 34 ağıl olduğunu ve sadece 13. numaradakilerin katıldığını söyledi.People's Daily gazetesi ise, koyunların sağlıklı olduğunu, fakat olayın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.Sebebi bozuk yem olabilirBununla birlikte hayvanların daire çizmelerine listeria monocytogenes bakterisinin olduğu yemleri tüketmelerinin neden olduğu biliniyor. Söz konusu hastalık, beyinde iltihap oluşmasına ve hayvanların daire çizme davranışı göstermesine neden oluyor.Diğer yandan tedavinin gecikmesi durumunda hayvanların ölmesi de olası.Olayın koyunların bozuk yem tüketmesiyle ilgili olduğu düşünülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221001/1061826758.html
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koyun, çin, daire
Sebebi belirsiz: Çin'de çember olan koyunlar 12 gün boyunca döndü
15:53 17.11.2022 (güncellendi: 15:56 17.11.2022) Abone ol
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'daki bir çiftlikte, çember oluşturarak 12 gün boyunca dönen koyunlar gündem oldu.
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da yer alan ve 34 ağıl bulunduran bir çiftliğin 13. ağılında onlarca koyunun çember oluşturarak 12 gün boyunca döndüğü görüldü.
Yerel basının aktardığına göre 4 Kasım'da meydana gelen olaya dair sadece soyadı açıklanan çiftlik sahibi Miao, başlangıçta birkaç koyunun dönmeye başladığı, daha sonra tüm sürünün olaya dahil olduğunu belirtti.
Koyunların 12 gün boyunca dair çizdiğini ifade eden Miao, çiftlikte 34 ağıl olduğunu ve sadece 13. numaradakilerin katıldığını söyledi.
People's Daily gazetesi ise, koyunların sağlıklı olduğunu, fakat olayın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.
Sebebi bozuk yem olabilir
Bununla birlikte hayvanların daire çizmelerine listeria monocytogenes bakterisinin olduğu yemleri tüketmelerinin neden olduğu biliniyor. Söz konusu hastalık, beyinde iltihap oluşmasına ve hayvanların daire çizme davranışı göstermesine neden oluyor.
Diğer yandan tedavinin gecikmesi durumunda hayvanların ölmesi de olası.
Olayın koyunların bozuk yem tüketmesiyle ilgili olduğu düşünülüyor.