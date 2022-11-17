https://sputniknews.com.tr/20221117/sebebi-belirsiz-cinde-cember-olan-koyunlar-12-gun-boyunca-dondu-1063566385.html

Sebebi belirsiz: Çin'de çember olan koyunlar 12 gün boyunca döndü

Sebebi belirsiz: Çin'de çember olan koyunlar 12 gün boyunca döndü

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'daki bir çiftlikte, çember oluşturarak 12 gün boyunca dönen koyunlar gündem oldu. 17.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne bağlı Baotou'da yer alan ve 34 ağıl bulunduran bir çiftliğin 13. ağılında onlarca koyunun çember oluşturarak 12 gün boyunca döndüğü görüldü.Yerel basının aktardığına göre 4 Kasım'da meydana gelen olaya dair sadece soyadı açıklanan çiftlik sahibi Miao, başlangıçta birkaç koyunun dönmeye başladığı, daha sonra tüm sürünün olaya dahil olduğunu belirtti.Koyunların 12 gün boyunca dair çizdiğini ifade eden Miao, çiftlikte 34 ağıl olduğunu ve sadece 13. numaradakilerin katıldığını söyledi.People's Daily gazetesi ise, koyunların sağlıklı olduğunu, fakat olayın nedeninin henüz bilinmediğini bildirdi.Sebebi bozuk yem olabilirBununla birlikte hayvanların daire çizmelerine listeria monocytogenes bakterisinin olduğu yemleri tüketmelerinin neden olduğu biliniyor. Söz konusu hastalık, beyinde iltihap oluşmasına ve hayvanların daire çizme davranışı göstermesine neden oluyor.Diğer yandan tedavinin gecikmesi durumunda hayvanların ölmesi de olası.Olayın koyunların bozuk yem tüketmesiyle ilgili olduğu düşünülüyor.

https://sputniknews.com.tr/20221001/1061826758.html

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