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İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları

İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları

Atlas Okyanusu'nda İzlanda ve Norveç'in arasında kalan Faroe Adaları, koyunlarıyla ünlü bir ülke olarak biliniyor. 01.10.2022, Sputnik Türkiye

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multimedya

koyun

fotoğraf

faroe adaları

rüzgar

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Ülkenin her yerinde çatıları çimle kaplı evleri görmek mümkün. Hatta başkentteki birkaç büyük otelin çatısı da çimle kaplı. Renkli duvarlı, az katlı evler fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Bitki örtüsü yönünden çimler ve bodur bitkilerle kaplı Faroe Adaları'ndaki ağaçlar, ülke dışından getirilerek yetiştirilmiş. Tepe ve dağlarının arasındaki oyuklardan akan sular ise görsel olarak Faroe Adaları'na büyük renk katıyor. Para birimi Danimarka Kronu olan Faroe Adaları'nın resmi dili Faroece. Ülkede konuşulan diğer diller ise Danca ve İngilizce. Faroe Adaları'nda yaşayan çok az sayıda Türk nüfusu da bulunuyor.

faroe adaları

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фото, koyun, fotoğraf, faroe adaları, rüzgar