Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221001/1061826758.html
İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları
İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları
Atlas Okyanusu'nda İzlanda ve Norveç'in arasında kalan Faroe Adaları, koyunlarıyla ünlü bir ülke olarak biliniyor. 01.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-01T05:11+0300
2022-10-01T05:11+0300
multimedya
koyun
fotoğraf
faroe adaları
rüzgar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061826120_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ffbab03882fc462af074d4bd761ed82f.jpg
Ülkenin her yerinde çatıları çimle kaplı evleri görmek mümkün. Hatta başkentteki birkaç büyük otelin çatısı da çimle kaplı. Renkli duvarlı, az katlı evler fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Bitki örtüsü yönünden çimler ve bodur bitkilerle kaplı Faroe Adaları'ndaki ağaçlar, ülke dışından getirilerek yetiştirilmiş. Tepe ve dağlarının arasındaki oyuklardan akan sular ise görsel olarak Faroe Adaları'na büyük renk katıyor. Para birimi Danimarka Kronu olan Faroe Adaları'nın resmi dili Faroece. Ülkede konuşulan diğer diller ise Danca ve İngilizce. Faroe Adaları'nda yaşayan çok az sayıda Türk nüfusu da bulunuyor.
faroe adaları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061826120_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_90d9fb16350997f68bc00c181dbe3cec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, koyun, fotoğraf, faroe adaları, rüzgar
фото, koyun, fotoğraf, faroe adaları, rüzgar

İnsandan fazla koyunun yaşadığı ülke: Faroe Adaları

05:11 01.10.2022
Abone olTelegram
Atlas Okyanusu'nda İzlanda ve Norveç'in arasında kalan Faroe Adaları, koyunlarıyla ünlü bir ülke olarak biliniyor.
© AA

Faroe kelime olarak "koyun" anlamına geliyor. Faroe Adaları'nın nüfusu 54 bin, ülkedeki koyun sayısı ise 80 binden fazla. Ülkenin simgesi olan ve soğuğa dayanıklı bir tür olan bu koyunları, ülkenin her yerinde görmek mümkün.

Faroe kelime olarak &quot;koyun&quot; anlamına geliyor. Faroe Adaları&#x27;nın nüfusu 54 bin, ülkedeki koyun sayısı ise 80 binden fazla. Ülkenin simgesi olan ve soğuğa dayanıklı bir tür olan bu koyunları, ülkenin her yerinde görmek mümkün. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA

Faroe kelime olarak "koyun" anlamına geliyor. Faroe Adaları'nın nüfusu 54 bin, ülkedeki koyun sayısı ise 80 binden fazla. Ülkenin simgesi olan ve soğuğa dayanıklı bir tür olan bu koyunları, ülkenin her yerinde görmek mümkün.

© AA

On sekiz adadan oluşan Faroe'de adaların birçoğu birbirine tünellerle bağlı. Bu tünellerin bazıları denizin altından geçiyor. Başkent Torshavn'da bir kısmı denizin altından geçen uzun bir tünel, Vagar Adası'ndaki ülkenin tek havalimanına bağlanıyor. Bazı adalara ulaşım için ise helikopter, toplu taşıma aracı olarak kullanılıyor.

On sekiz adadan oluşan Faroe&#x27;de adaların birçoğu birbirine tünellerle bağlı. Bu tünellerin bazıları denizin altından geçiyor. Başkent Torshavn&#x27;da bir kısmı denizin altından geçen uzun bir tünel, Vagar Adası&#x27;ndaki ülkenin tek havalimanına bağlanıyor. Bazı adalara ulaşım için ise helikopter, toplu taşıma aracı olarak kullanılıyor. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA

On sekiz adadan oluşan Faroe'de adaların birçoğu birbirine tünellerle bağlı. Bu tünellerin bazıları denizin altından geçiyor. Başkent Torshavn'da bir kısmı denizin altından geçen uzun bir tünel, Vagar Adası'ndaki ülkenin tek havalimanına bağlanıyor. Bazı adalara ulaşım için ise helikopter, toplu taşıma aracı olarak kullanılıyor.

© AA

Çoğunlukla boş ve sakin sokakları ile Faroe Adaları'nda hayat, yavaş akıyor. Ülke nüfusunun yarısının yaşadığı Torshavn'da bile bu durum geçerli.

Çoğunlukla boş ve sakin sokakları ile Faroe Adaları&#x27;nda hayat, yavaş akıyor. Ülke nüfusunun yarısının yaşadığı Torshavn&#x27;da bile bu durum geçerli. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA

Çoğunlukla boş ve sakin sokakları ile Faroe Adaları'nda hayat, yavaş akıyor. Ülke nüfusunun yarısının yaşadığı Torshavn'da bile bu durum geçerli.

© AA

Adalar ülkesinde halkın büyük çoğunluğu geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Torshavn'daki liman ve çevresi ülkenin en hareketli noktalarından biri.

Adalar ülkesinde halkın büyük çoğunluğu geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Torshavn&#x27;daki liman ve çevresi ülkenin en hareketli noktalarından biri. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA

Adalar ülkesinde halkın büyük çoğunluğu geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Torshavn'daki liman ve çevresi ülkenin en hareketli noktalarından biri.

© AA

En yüksek noktası 950 metre olan Faroe Adaları'nda çoğu zaman rüzgar etkili oluyor. Fırtınaya dönen güçlü rüzgarlar nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiği de görülüyor. Yılın büyük bölümünün yağmur ve kar yağışı ile geçtiği ülkede güneşli günlerin sayısı oldukça az.

En yüksek noktası 950 metre olan Faroe Adaları&#x27;nda çoğu zaman rüzgar etkili oluyor. Fırtınaya dönen güçlü rüzgarlar nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiği de görülüyor. Yılın büyük bölümünün yağmur ve kar yağışı ile geçtiği ülkede güneşli günlerin sayısı oldukça az. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA

En yüksek noktası 950 metre olan Faroe Adaları'nda çoğu zaman rüzgar etkili oluyor. Fırtınaya dönen güçlü rüzgarlar nedeniyle uçak seferlerinin iptal edildiği de görülüyor. Yılın büyük bölümünün yağmur ve kar yağışı ile geçtiği ülkede güneşli günlerin sayısı oldukça az.

Ülkenin her yerinde çatıları çimle kaplı evleri görmek mümkün. Hatta başkentteki birkaç büyük otelin çatısı da çimle kaplı. Renkli duvarlı, az katlı evler fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor. Bitki örtüsü yönünden çimler ve bodur bitkilerle kaplı Faroe Adaları'ndaki ağaçlar, ülke dışından getirilerek yetiştirilmiş.
Tepe ve dağlarının arasındaki oyuklardan akan sular ise görsel olarak Faroe Adaları'na büyük renk katıyor.
Para birimi Danimarka Kronu olan Faroe Adaları'nın resmi dili Faroece. Ülkede konuşulan diğer diller ise Danca ve İngilizce. Faroe Adaları'nda yaşayan çok az sayıda Türk nüfusu da bulunuyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала