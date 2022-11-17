https://sputniknews.com.tr/20221117/polonya-cumhurbaskani-duda-cia-baskani-burns-ile-bir-araya-geldi-1063542373.html
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, CIA Başkanı Burns ile bir araya geldi
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, CIA Başkanı Burns ile bir araya geldi
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns, Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya geldi. 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T00:13+0300
2022-11-17T00:13+0300
2022-11-17T00:21+0300
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polonya
cia
duda
andrzej duda
görüşme
füze
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ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns, Ukrayna'nın ardından Polonya'ya geçti. Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile CIA Başkanı Burns'ün Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldiğini aktardı. "Cumhurbaşkanı Duda, Ankara ve Kiev ziyaretlerinin ardından Varşova'da bulunan CIA Başkanı William Burns ile akşam saatlerinde görüştü” diyen Siewiera, “Polonya-ABD hattında bugün çok iş var" ifadelerini kullandı.Burns, dün Zelenskiy ile görüştüUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, dün CIA Başkanı Burns ile başkent Kiev'de bir araya geldiğini aktararak, "Onunla bir görüşme yaptık. Ukrayna için önemli olan tüm konuları konuştuk" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221116/polonya-dusen-fuzenin-rusyaya-ait-olduguna-dair-kanit-yok-1063490933.html
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polonya, cia, duda, andrzej duda, görüşme, füze
polonya, cia, duda, andrzej duda, görüşme, füze
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, CIA Başkanı Burns ile bir araya geldi
00:13 17.11.2022 (güncellendi: 00:21 17.11.2022) Abone ol
Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns, Polonya’nın başkenti Varşova’da bir araya geldi.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Bill Burns, Ukrayna'nın ardından Polonya'ya geçti.
Polonya Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile CIA Başkanı Burns'ün Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldiğini aktardı.
"Cumhurbaşkanı Duda, Ankara ve Kiev ziyaretlerinin ardından Varşova'da bulunan CIA Başkanı William Burns ile akşam saatlerinde görüştü” diyen Siewiera, “Polonya-ABD hattında bugün çok iş var" ifadelerini kullandı.
Burns, dün Zelenskiy ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, dün CIA Başkanı Burns ile başkent Kiev'de bir araya geldiğini aktararak, "Onunla bir görüşme yaptık. Ukrayna için önemli olan tüm konuları konuştuk" ifadelerini kullandı.