https://sputniknews.com.tr/20221116/polonya-dusen-fuzenin-rusyaya-ait-olduguna-dair-kanit-yok-1063490933.html

Polonya: Düşen füzenin Rusya'ya ait olduğuna dair kanıt yok

Polonya: Düşen füzenin Rusya'ya ait olduğuna dair kanıt yok

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Polonya topraklarına fırlatılan füzenin Rus ordusu tarafından ateşlendiğine dair ellerinde herhangi bir kanıt olmadığını... 16.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-16T14:19+0300

2022-11-16T14:19+0300

2022-11-16T14:59+0300

ukrayna krizi

füze

polonya

ukrayna

rusya

andrzej duda

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Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Duda, “Bu füzenin fırlatılmasından kim sorumluydu? Füzenin Rus tarafından ateşlendiğine dair elimizde hiçbir kanıtımız yok” diye konuştu. Polonya’nın kasıtlı olarak saldırıya uğradığına dair herhangi bir emare olmadığına da dikkat çeken Duda, “Bunun Polonya'ya yönelik kasıtlı bir saldırı olduğunu gösteren hiçbir şey yok. Topraklarımıza füzenin düşmesi kasıtlı bir hareket değildi. Bu füze Polonya'yı hedef almamıştı. Bu Polonya'ya yönelik bir saldırı değildi” vurgusu yaptı.‘Füzenin Ukrayna’ya ait olma ihtimali yüksek’ Polonya lideri, ülkenin topraklarına düşen füzenin Ukrayna’ya ait olabileceğine işaret etti. Duda, “Birçok şey, bunun füze savunması görevi gören ve Ukrayna savunma kuvvetleri tarafından kullanılan bir füze olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.Rusya’nın dün Ukrayna topraklarına seyir füzeleri fırlattığını aktaran Duda, “Ukrayna hava savunması çeşitli yönlerde füze ateşledi. Bu füzelerden birinin Polonya topraklarına düşmüş olma ihtimali var. Olay yerinin ön incelemesi, füzenin klasik olarak infilak etmediğini, sadece bu füzenin düşmesi sonucu olduğunu gösteriyor” diye konuştu. Duda, “Büyük bir olasılıkla 1970’lerde üretilmiş (füzesavar sistemlerinde kullanılan) S-300 tipi Rus yapımı füzeydi” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221116/rusya-disisleri-nato-polonyadaki-fuze-olayindan-sonra-dogu-kanadindaki-faaliyetlerini-artirabilir-1063486601.html

https://sputniknews.com.tr/20221116/nato-ilk-bulgulara-gore-polonyaya-dusen-fuzenin-ukraynaya-ait-olabilir-1063492967.html

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füze, polonya, ukrayna, rusya, andrzej duda