https://sputniknews.com.tr/20221117/italyada-kilisedeki-istismar-vakalarina-dair-rapor-yayimlandi-magdurlar-tepki-gosterdi-1063578291.html
İtalya'da kilisedeki istismar vakalarına dair rapor yayımlandı, mağdurlar tepki gösterdi
İtalya'da kilisedeki istismar vakalarına dair rapor yayımlandı, mağdurlar tepki gösterdi
Katolik Kilisesi'nin İtalya'da en üst düzey kuruluşu olan İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI), 2020-2021 döneminde reşit olmayan ve savunmasız 89 kişinin... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T22:22+0300
2022-11-17T22:22+0300
2022-11-17T22:22+0300
dünya
italya
kilise
cinsel istismar
rapor
tepki
mağdur
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049187383_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_9b6bb73ab37955adb79fa3398150c08e.jpg
İtalyan Kilisesi'nin bir süredir beklenen cinsel istismar vakalarına yönelik ilk raporu açıklandı.2020-2021 döneminde 89 kişinin cinsel istismar mağduru olduğu belirtilen raporda, mağdurlardan 61'inin 10-18 yaş grubunda, 12'sinin 10 yaşın altında ve 16'sının savunmasız yetişkinler olduğu aktarıldı.Raporun, söz konusu dönemde istismarı yapan 68 kişiyi ortaya koyduğu ifade edilerek, bunların 30’unun rahip, 23’ünün kilisede görevli ama herhangi bir dini rolü bulunmayan kişiler ve 15’inin de kilisede görevli diğer dini figürler olduğu kaydedildi.İstismar Mağdurları Ağı, CEI raporunu eleştirdiİtalya'da çocuk istismarı ile mücadele alanında öne çıkan derneklerden biri olan Rete l'Abuso (İstismar Mağdurları Ağı) Başkanı Francesco Zanardi, internet sitesinden yaptığı açıklamayla raporu eleştirdi.Zanardi, son 2 yılı kapsayan raporu 'kapsam olarak çok sınırlı' ve 'saf propaganda' olarak tanımladı.Raporda, istismar hadiselerine karışan piskoposların yüzde 14'ünün yer aldığını belirten Zanardi, bunların sadece piskoposların bildirdiği hadiseler olduğunu ve yargıya taşınan şikayetlere yer verilmediğini kaydetti.Kendisi de daha önce bir rahibin istismarına maruz kalan Zanardi, söz konusu raporda, mağdurlar için herhangi bir tazminattan, destekten, soruşturma veya adli makamlarla işbirliğinden bahsedilmediğine dikkati çekti.Zanardi, İtalya'da bu işin asıl sorumlusunun, 'Avrupa'da bu konuda herhangi bir bildirimde bulunmayan tek devlet konumundaki İtalyan devletinin olduğunu' savundu.
https://sputniknews.com.tr/20221109/fransada-kardinalin-cocuk-tacizi-itirafinin-ardindan-on-sorusturma-baslatildi-1063215801.html
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1049187383_118:0:766:486_1920x0_80_0_0_b73f9e6f301b0757c9f5882fc68d2e05.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
italya, kilise, cinsel istismar, rapor, tepki, mağdur
italya, kilise, cinsel istismar, rapor, tepki, mağdur
İtalya'da kilisedeki istismar vakalarına dair rapor yayımlandı, mağdurlar tepki gösterdi
Abone ol
Katolik Kilisesi'nin İtalya'da en üst düzey kuruluşu olan İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI), 2020-2021 döneminde reşit olmayan ve savunmasız 89 kişinin cinsel istismar mağduru olduğunu bildirdi.
İtalyan Kilisesi'nin bir süredir beklenen cinsel istismar vakalarına yönelik ilk raporu açıklandı.
2020-2021 döneminde 89 kişinin cinsel istismar mağduru olduğu belirtilen raporda, mağdurlardan 61'inin 10-18 yaş grubunda, 12'sinin 10 yaşın altında ve 16'sının savunmasız yetişkinler olduğu aktarıldı.
Raporun, söz konusu dönemde istismarı yapan 68 kişiyi ortaya koyduğu ifade edilerek, bunların 30’unun rahip, 23’ünün kilisede görevli ama herhangi bir dini rolü bulunmayan kişiler ve 15’inin de kilisede görevli diğer dini figürler olduğu kaydedildi.
İstismar Mağdurları Ağı, CEI raporunu eleştirdi
İtalya'da çocuk istismarı ile mücadele alanında öne çıkan derneklerden biri olan Rete l'Abuso (İstismar Mağdurları Ağı) Başkanı Francesco Zanardi, internet sitesinden yaptığı açıklamayla raporu eleştirdi.
Zanardi, son 2 yılı kapsayan raporu 'kapsam olarak çok sınırlı' ve 'saf propaganda' olarak tanımladı.
Raporda, istismar hadiselerine karışan piskoposların yüzde 14'ünün yer aldığını belirten Zanardi, bunların sadece piskoposların bildirdiği hadiseler olduğunu ve yargıya taşınan şikayetlere yer verilmediğini kaydetti.
Kendisi de daha önce bir rahibin istismarına maruz kalan Zanardi, söz konusu raporda, mağdurlar için herhangi bir tazminattan, destekten, soruşturma veya adli makamlarla işbirliğinden bahsedilmediğine dikkati çekti.
Zanardi, İtalya'da bu işin asıl sorumlusunun, 'Avrupa'da bu konuda herhangi bir bildirimde bulunmayan tek devlet konumundaki İtalyan devletinin olduğunu' savundu.