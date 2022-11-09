Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221109/fransada-kardinalin-cocuk-tacizi-itirafinin-ardindan-on-sorusturma-baslatildi-1063215801.html
Fransa'da kardinalin çocuk tacizi itirafının ardından ön soruşturma başlatıldı
Fransa'da kardinalin çocuk tacizi itirafının ardından ön soruşturma başlatıldı
Fransa'da Katolik Kilisesi Kardinali Jean-Pierre Ricard'ın 35 yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmesinin ardından... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T00:05+0300
2022-11-09T00:05+0300
dünya
fransa
kardinal
taciz
cinsel taciz
istismar
cinsel istismar
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063215962_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c8ce091a7ff0496f2ef384691e99922f.jpg
Ulusal basındaki haberlerde, Kardinal Jean-Pierre Ricard’ın itirafı ardından, Marsilya Savcılığı'nın olaya ilişkin ön soruşturma başlattığı aktarıldı.Marsilya Cumhuriyet Savcısı Dominique Laurens, olaya ilişkin herhangi bir şikayet bulunmadığını kaydetti.'14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım'Ricard dün yaptığı yazılı açıklamada, "35 yıl önce rahipken 14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım. Davranışım tahmin edildiği gibi bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.Kardinal Ricard, üstlendiği tüm dini görevlerden çekildiğini ifade etmişti.Taciz ettiği kızla konuşarak af dilediğini aktaran Ricard, bu konuşmayı ne zaman yaptığına dair bilgi vermemişti.İddialara 11 piskoposun adı karıştı Fransa'da dün düzenlenen piskoposlar konferansında bir konuşma yapan Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, Fransız adaleti ve kilise yetkililerinin incelediği cinsel taciz iddialarına ülkede eski veya halihazırda görev yapan 11 piskoposun adının karıştığını söylemişti.Moulins-Beaufort, Ricard'ın da 11 piskoposun arasında olduğuna işaret etmişti.1980'li yıllarda Marsilya'da, başpiskoposluk idaresindeki bir bölgede rahip olarak görev yapan Ricard, Bordo Başpiskoposluğu görevinden emekliye ayrıldığı 2019'dan bu yana Digne kenti piskoposluğunda görevliydi.​​​​​​​Bağımsız bir komisyonun 2021'de yayımladığı rapor, Fransa'da 70 yıldır yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler veya kiliseyle bağlantılı kişiler tarafından cinsel tacize uğradığını gün yüzüne çıkarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/fransiz-kardinal-14-yasindaki-kiz-cocugunu-taciz-ettigini-itiraf-etti--1063169947.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063215962_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_df72095c453a1a58a7246408d00b4b2f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, kardinal, taciz, cinsel taciz, istismar, cinsel istismar, soruşturma
fransa, kardinal, taciz, cinsel taciz, istismar, cinsel istismar, soruşturma

Fransa'da kardinalin çocuk tacizi itirafının ardından ön soruşturma başlatıldı

00:05 09.11.2022
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACHFransa'da Katolik Kilisesi Kardinali Jean-Pierre Ricard'ın 35 yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmesinin ardından olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı.
Fransa'da Katolik Kilisesi Kardinali Jean-Pierre Ricard'ın 35 yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmesinin ardından olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.11.2022
© AFP 2022 / MEHDI FEDOUACH
Abone olTelegram
Fransa'da Katolik Kilisesi Kardinali Jean-Pierre Ricard'ın 35 yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmesinin ardından olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı.
Ulusal basındaki haberlerde, Kardinal Jean-Pierre Ricard’ın itirafı ardından, Marsilya Savcılığı'nın olaya ilişkin ön soruşturma başlattığı aktarıldı.
Marsilya Cumhuriyet Savcısı Dominique Laurens, olaya ilişkin herhangi bir şikayet bulunmadığını kaydetti.

'14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım'

Ricard dün yaptığı yazılı açıklamada, "35 yıl önce rahipken 14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım. Davranışım tahmin edildiği gibi bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Kardinal Ricard, üstlendiği tüm dini görevlerden çekildiğini ifade etmişti.
Taciz ettiği kızla konuşarak af dilediğini aktaran Ricard, bu konuşmayı ne zaman yaptığına dair bilgi vermemişti.

İddialara 11 piskoposun adı karıştı

Fransa'da dün düzenlenen piskoposlar konferansında bir konuşma yapan Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, Fransız adaleti ve kilise yetkililerinin incelediği cinsel taciz iddialarına ülkede eski veya halihazırda görev yapan 11 piskoposun adının karıştığını söylemişti.
Moulins-Beaufort, Ricard'ın da 11 piskoposun arasında olduğuna işaret etmişti.
1980'li yıllarda Marsilya'da, başpiskoposluk idaresindeki bir bölgede rahip olarak görev yapan Ricard, Bordo Başpiskoposluğu görevinden emekliye ayrıldığı 2019'dan bu yana Digne kenti piskoposluğunda görevliydi.​​​​​​​
Bağımsız bir komisyonun 2021'de yayımladığı rapor, Fransa'da 70 yıldır yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler veya kiliseyle bağlantılı kişiler tarafından cinsel tacize uğradığını gün yüzüne çıkarmıştı.
Fransa’da 11 piskopos cinsel tacizle suçlanırken, Fransız Kardinal Jean-Pierre Ricard 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf ederek, görevlerinden çekileceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
DÜNYA
Fransız kardinal, 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiğini itiraf etti
7 Kasım, 22:42
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала