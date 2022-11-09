https://sputniknews.com.tr/20221109/fransada-kardinalin-cocuk-tacizi-itirafinin-ardindan-on-sorusturma-baslatildi-1063215801.html
Fransa'da kardinalin çocuk tacizi itirafının ardından ön soruşturma başlatıldı
Fransa'da kardinalin çocuk tacizi itirafının ardından ön soruşturma başlatıldı
Fransa'da Katolik Kilisesi Kardinali Jean-Pierre Ricard'ın 35 yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmesinin ardından... 09.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-09T00:05+0300
2022-11-09T00:05+0300
2022-11-09T00:05+0300
dünya
fransa
kardinal
taciz
cinsel taciz
istismar
cinsel istismar
soruşturma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063215962_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c8ce091a7ff0496f2ef384691e99922f.jpg
Ulusal basındaki haberlerde, Kardinal Jean-Pierre Ricard’ın itirafı ardından, Marsilya Savcılığı'nın olaya ilişkin ön soruşturma başlattığı aktarıldı.Marsilya Cumhuriyet Savcısı Dominique Laurens, olaya ilişkin herhangi bir şikayet bulunmadığını kaydetti.'14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım'Ricard dün yaptığı yazılı açıklamada, "35 yıl önce rahipken 14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım. Davranışım tahmin edildiği gibi bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.Kardinal Ricard, üstlendiği tüm dini görevlerden çekildiğini ifade etmişti.Taciz ettiği kızla konuşarak af dilediğini aktaran Ricard, bu konuşmayı ne zaman yaptığına dair bilgi vermemişti.İddialara 11 piskoposun adı karıştı Fransa'da dün düzenlenen piskoposlar konferansında bir konuşma yapan Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, Fransız adaleti ve kilise yetkililerinin incelediği cinsel taciz iddialarına ülkede eski veya halihazırda görev yapan 11 piskoposun adının karıştığını söylemişti.Moulins-Beaufort, Ricard'ın da 11 piskoposun arasında olduğuna işaret etmişti.1980'li yıllarda Marsilya'da, başpiskoposluk idaresindeki bir bölgede rahip olarak görev yapan Ricard, Bordo Başpiskoposluğu görevinden emekliye ayrıldığı 2019'dan bu yana Digne kenti piskoposluğunda görevliydi.Bağımsız bir komisyonun 2021'de yayımladığı rapor, Fransa'da 70 yıldır yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler veya kiliseyle bağlantılı kişiler tarafından cinsel tacize uğradığını gün yüzüne çıkarmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/fransiz-kardinal-14-yasindaki-kiz-cocugunu-taciz-ettigini-itiraf-etti--1063169947.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/09/1063215962_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_df72095c453a1a58a7246408d00b4b2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, kardinal, taciz, cinsel taciz, istismar, cinsel istismar, soruşturma
fransa, kardinal, taciz, cinsel taciz, istismar, cinsel istismar, soruşturma
Fransa'da kardinalin çocuk tacizi itirafının ardından ön soruşturma başlatıldı
Abone ol
Fransa'da Katolik Kilisesi Kardinali Jean-Pierre Ricard'ın 35 yıl önce 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu itiraf etmesinin ardından olayla ilgili ön soruşturma başlatıldı.
Ulusal basındaki haberlerde, Kardinal Jean-Pierre Ricard’ın itirafı ardından, Marsilya Savcılığı'nın olaya ilişkin ön soruşturma başlattığı aktarıldı.
Marsilya Cumhuriyet Savcısı Dominique Laurens, olaya ilişkin herhangi bir şikayet bulunmadığını kaydetti.
'14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım'
Ricard dün yaptığı yazılı açıklamada, "35 yıl önce rahipken 14 yaşındaki küçük bir kıza suçlanmayı hak edecek bir şekilde davrandım. Davranışım tahmin edildiği gibi bu kişi için ciddi ve kalıcı sonuçlara neden oldu" ifadelerini kullanmıştı.
Kardinal Ricard, üstlendiği tüm dini görevlerden çekildiğini ifade etmişti.
Taciz ettiği kızla konuşarak af dilediğini aktaran Ricard, bu konuşmayı ne zaman yaptığına dair bilgi vermemişti.
İddialara 11 piskoposun adı karıştı
Fransa'da dün düzenlenen piskoposlar konferansında bir konuşma yapan Başpiskopos Eric de Moulins-Beaufort, Fransız adaleti ve kilise yetkililerinin incelediği cinsel taciz iddialarına ülkede eski veya halihazırda görev yapan 11 piskoposun adının karıştığını söylemişti.
Moulins-Beaufort, Ricard'ın da 11 piskoposun arasında olduğuna işaret etmişti.
1980'li yıllarda Marsilya'da, başpiskoposluk idaresindeki bir bölgede rahip olarak görev yapan Ricard, Bordo Başpiskoposluğu görevinden emekliye ayrıldığı 2019'dan bu yana Digne kenti piskoposluğunda görevliydi.
Bağımsız bir komisyonun 2021'de yayımladığı rapor, Fransa'da 70 yıldır yaklaşık 330 bin çocuğun rahipler veya kiliseyle bağlantılı kişiler tarafından cinsel tacize uğradığını gün yüzüne çıkarmıştı.