https://sputniknews.com.tr/20221117/imamoglundan-siyaset-yasagi-sorusuna-yanit-gorevden-almayi-bile-dusunurler-1063545833.html
İmamoğlu'ndan 'siyaset yasağı' sorusuna yanıt: Görevden almayı bile düşünürler
İmamoğlu'ndan 'siyaset yasağı' sorusuna yanıt: Görevden almayı bile düşünürler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Siyaset yasağı gelecek mi?" sorusuna, "Her şeyi yaparlar. Görevden almayı bile düşünürler. Ekrem İmamoğlu’na ne için dava... 17.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-17T04:42+0300
2022-11-17T04:42+0300
2022-11-17T04:42+0300
politika
ekrem imamoğlu
siyaset
siyaset yasağı
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
cumhurbaşkanlığı
cumhurbaşkanlığı seçimi
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.Taksi sorununa değinen İmamoğlu, “İstanbul’da taksiye binemediğinizde aklınıza Süleyman Soylu’yu getirin, Murat Kurum'u getirin, Adil Karaismailoğlu'nu getirin. (UKOME toplantıları) Nasıl bir ortam biliyor musunuz? Bir tane ulaştırma bakanlığından katılımcı var; o elini kaldıracak herkes elini kaldıracak…Bu nasıl bir şeydir? UKOME'de bir şey çözemiyoruz. Ama çözeceğiz. 6 ay kaldı. Gidecekler ve çözeceğiz” ifadelerini kullandı.'Beni̇m alanım İstanbul'Sözcü'den Mert Öz'ün aktardığına göre, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:"Seçimin hemen akabinde yabancı bir spiker sorunca ben ‘God Knows' (Allah bilir) demiştim…Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Ben 13 sene önce siyasete başladığımda, ‘Yarın siyaseti bırakabilecekmiş gibi siyaset yapacağım. Çünkü siyaset benim mesleğim olmayacak’ demiştim.Siyasette olayı bir hizmet alanı olarak görüp, insanlar mutluysa, demokrasiyi geliştirecek kanalları artırabiliyorsak… Ben İstanbul'u konuşurken coşuyorum. İnsanlara da bunu hissettirme gayreti içerisindeyim. O bakımdan ‘siyasette bir hedef koyayım ona doğru çalışayım' diye bir şey yok. Benim alanım bugün İstanbul. Kaldı ki Allah'ın bir lütfu…"“Siyaset yasağı gelecek mi?” sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Her şeyi yaparlar. Görevden almayı bile düşünürler. Ekrem İmamoğlu'na ne için dava açıyorlar? Sebebi 31 Mart seçimi” diye konuştu.AK Parti'nin HDP ziyareti AK Parti'nin muhalif gazetecileri programlara çağırması, HDP'ye ziyaretleri gibi hamlelerini değerlendiren İmamoğlu, “Her iyi adımı tabi ki olumlu karşılarım ama ne milletimiz ne ben aldanacak saflıkta insanlar değiliz” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221114/imamoglu-bugunlerde-bir-arada-olmaliyiz-ama-kalkip-da-bir-saksiya-kusur-bulma-kafasi-dogru-degil-1063405804.html
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ekrem imamoğlu, siyaset, siyaset yasağı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi
ekrem imamoğlu, siyaset, siyaset yasağı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi
İmamoğlu'ndan 'siyaset yasağı' sorusuna yanıt: Görevden almayı bile düşünürler
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Siyaset yasağı gelecek mi?" sorusuna, "Her şeyi yaparlar. Görevden almayı bile düşünürler. Ekrem İmamoğlu’na ne için dava açıyorlar? Sebebi 31 Mart seçimi" cevabını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Taksi sorununa değinen İmamoğlu, “İstanbul’da taksiye binemediğinizde aklınıza Süleyman Soylu’yu getirin, Murat Kurum'u getirin, Adil Karaismailoğlu'nu getirin. (UKOME toplantıları) Nasıl bir ortam biliyor musunuz? Bir tane ulaştırma bakanlığından katılımcı var; o elini kaldıracak herkes elini kaldıracak…Bu nasıl bir şeydir? UKOME'de bir şey çözemiyoruz. Ama çözeceğiz. 6 ay kaldı. Gidecekler ve çözeceğiz” ifadelerini kullandı.
'Beni̇m alanım İstanbul'
Sözcü'den Mert Öz'ün aktardığına göre, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili soruyu yanıtlayan İmamoğlu, şunları söyledi:
"Seçimin hemen akabinde yabancı bir spiker sorunca ben ‘God Knows' (Allah bilir) demiştim…Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Ben 13 sene önce siyasete başladığımda, ‘Yarın siyaseti bırakabilecekmiş gibi siyaset yapacağım. Çünkü siyaset benim mesleğim olmayacak’ demiştim.
Siyasette olayı bir hizmet alanı olarak görüp, insanlar mutluysa, demokrasiyi geliştirecek kanalları artırabiliyorsak… Ben İstanbul'u konuşurken coşuyorum. İnsanlara da bunu hissettirme gayreti içerisindeyim. O bakımdan ‘siyasette bir hedef koyayım ona doğru çalışayım' diye bir şey yok. Benim alanım bugün İstanbul. Kaldı ki Allah'ın bir lütfu…"
“Siyaset yasağı gelecek mi?” sorusunu yanıtlayan İmamoğlu, “Her şeyi yaparlar. Görevden almayı bile düşünürler. Ekrem İmamoğlu'na ne için dava açıyorlar? Sebebi 31 Mart seçimi” diye konuştu.
AK Parti'nin HDP ziyareti
AK Parti'nin muhalif gazetecileri programlara çağırması, HDP'ye ziyaretleri gibi hamlelerini değerlendiren İmamoğlu, “Her iyi adımı tabi ki olumlu karşılarım ama ne milletimiz ne ben aldanacak saflıkta insanlar değiliz” dedi.